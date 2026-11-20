أصدر المدعي العام لولاية كاليفورنيا الأمريكية، روب بونتا، أمس الخميس، مذكرة استدعاء رسمية لشركة "إنفيديا" في إطار تحقيق حول احتمال تسرب رقائق متطورة أو معلومات سرية إلى الصين، وتضليل المستثمرين، وذلك في أعقاب الفضيحة التي أطاحت برئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ.

واستقال هوانغ من "إنفيديا" الأسبوع الماضي، على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقتين على الأقل خارج إطار الزواج، من بينهما علاقة يقال إنها كانت مع امرأة يشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وقال بونتا إن وزارة العدل في كاليفورنيا تطلب من "إنفيديا" توضيح ما إذا كانت رقائقها المتطورة أو معلوماتها السرية قد وصلت إلى الصين، وما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين والجمهور.

وأضاف: "إن تصرفات إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق تثير علامات تحذير واضحة، بما في ذلك ما يتعلق بالطرق التي ربما ضللت بها الشركة المستثمرين. ويحقق مكتبي فيما إذا كانت تصرفات إنفيديا أو جنسن هوانغ قد أدت إلى حصول الصين على رقائق متطورة أو معلومات سرية، وما إذا كانت إنفيديا قد ضللت المستثمرين والجمهور بشأن هذا الخطر، في انتهاك للقانون".

وأكد: "إن إنفيديا تواجه وضعا معقدا يتجاوز الحدود الوطنية، لكن المبدأ الأساسي لقوانين الأوراق المالية للشركات لدينا واضح: لا يجوز للشركات تضليل مستثمريها".

وقال بونتا إن المعلومات التي ستتلقاها الوزارة بموجب مذكرة الاستدعاء ستساعدها في تقييم ما إذا كانت تصرفات "إنفيديا" قد انتهكت قوانين ولاية كاليفورنيا.