استقر الدولار اليوم الجمعة بالقرب من ​أعلى مستوى له في 19 شهرا بعد الارتفاعات التي ‌سجلها ​على مدار الجلسات الثماني الماضية بعدما دفعت المخاوف المحيطة بتداولات أسهم الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة، في حين استقر الين بعد صدور بيانات التضخم اليابانية.

وظل مؤشر الدولار قرب مستوى 103.9، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل ⁠أبريل 2025، ويتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتسارعت وتيرة الارتفاع في العاشر من نوفمبر عندما عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من ‌المتوقع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتبنى مزيدا من التشديد إزاء السياسة النقدية. وتتوقع الأسواق حاليا بشكل واسع رفع ‌الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

ولا ‌تزال تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على اتجاه ‌السوق. ولم يسهم الإدراج ‌التاريخي لشركة أنثروبيك في إنعاش المعنويات، وشهدت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا الليلة الماضية.

وارتفع ​الين 0.1 بالمئة ‌مقابل الدولار إلى ​159.50. وأظهرت بيانات أن معدل التضخم ⁠الأساسي في اليابان تسارع إلى 2.2 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، ليظل فوق مستهدف البنك المركزي عند ​اثنين ⁠بالمئة للشهر الثاني ⁠على التوالي، مما يعني اتساع نطاق ضغوط الأسعار التي تعزز توقعات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وظل ⁠الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في عام مقابل الدولار عند 1.3094 دولار، بينما بقي اليورو قرب أدنى مستوى له منذ أبريل 2025 ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0972 دولار. وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له ‌في عام واحد عند 0.66476 دولار.

وتراجع اليوان الصيني خارج البر الرئيسي 0.4 ​بالمئة خلال الليل، مبتعدا عن نمط التحركات الهادئة التي سادت خلال الفترة الماضية، وذلك دون وجود محفز واضح.

وأبقت الصين على أسعار الفائدة القياسية الرئيسية دون تغيير في نوفمبر للشهر الثامن عشر على ‌التوالي.