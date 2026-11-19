

انطلقت عند منتصف ليل الخميس في الإمارات لعبة (GTA 6)، بتصنيف عمري +21 بعد 13 عاماً من الانتظار وسط توقعات بمبيعات مليارية، وتحطيم الأرقام القياسية في تاريخ صناعة الترفيه، حيث طرحت شركة روكستار جيمز اللعبة رسمياً في الأسواق العالمية، ليسبق اللاعبون في الدولة المنافسين في نيويورك بـ9 ساعات، نتيجة فروق التوقيت وآلية الإطلاق التدريجي عالمياً،، حيث سجلت لعبة (GTA 6) مبيعات مسبقة تتجاوز 1.65 مليار دولار، من خلال 17 مليون نسخة عالمياً.

مبيعات عالمية

ووفقاً لتقديرات مؤسسة «سنسور تاور» لأبحاث السوق تجاوزت قيمة مبيعات اللعبة 1.65 مليار دولار، فيما توقعت شركة «نيوزو» للأبحاث في دراسة أن تتراوح المبيعات العالمية للعبة بين 3.25 و5.2 مليارات دولار بنهاية أسبوع الإطلاق، في حين تشير التقديرات إلى تجاوز تكلفة إنتاجها مليار دولار، لتصبح واحدة من أضخم المشاريع الاستثمارية في تاريخ صناعة الألعاب الإلكترونية، ورفع محللو بنك «ويلز فارغو» توقعاتهم لمبيعات اللعبة إلى 65 مليون نسخة حتى نهاية مارس 2027، مقابل توقعات سابقة بلغت 35 مليون نسخة.

الطلب الاستثنائي

وتكشف مؤشرات الاهتمام العالمي باللعبة عن حجم الطلب الاستثنائي، إذ حصد إعلانها الترويجي الأول أكثر من 93 مليون مشاهدة على «يوتيوب» خلال 24 ساعة، فيما تجاوزت مشاهدات الإعلان الثاني 475 مليوناً عبر مختلف المنصات خلال يوم واحد، بينما تجاوزت مبيعات الجزء الخامس، الذي صدر عام 2013، إلى قنوات التوزيع 230 مليون نسخة عالمياً، مقابل أكثر من 475 مليون نسخة للسلسلة بأكملها، وفقاً لإفصاحات الشركة.

وامتد تأثير اللعبة إلى البنية التحتية الرقمية، وشبكات الاتصالات، إذ تتطلب مساحة تخزين تصل إلى 212 غيغابايت، فيما سجلت شركة «فيرجن ميديا O2» البريطانية أعلى حجم يومي لاستهلاك البيانات في تاريخ شبكتها في العاشر من نوفمبر الجاري، مع ارتفاع حركة البيانات بنسبة 51.6 % خلال الساعة الأولى من إتاحة التحميل المسبق، مقارنة بالفترة المماثلة من الأسبوع السابق.



الترفيه والتكنولوجيا

ولم يتوقف الأثر عند حدود الترفيه والتكنولوجيا، بل امتد إلى أسواق العمل، إذ كشفت بيانات شركة «بامبو إتش آر» ارتفاع معدل طلبات الإجازات في يوم إطلاق اللعبة بنسبة 13 % في الولايات المتحدة، و8.3 % في بريطانيا، و6.6 % في كندا، مقارنة بأيام مماثلة في الأعوام السابقة، فيما أبدى 18 % من الموظفين الأمريكيين المشاركين في استطلاع الشركة اعتزامهم الحصول على إجازة يوم الإطلاق، لترتفع النسبة إلى 32 % بين موظفي الجيل «زد»، مقابل 27 % لدى جيل الألفية، ويتوقع أن تستفيد قطاعات اقتصادية أخرى من إطلاق اللعبة، من بينها المطاعم وخدمات توصيل الطعام، إذ توقعت مؤسسة «سنسور تاور» تسجيل أكثر من 50 مليون زيارة إضافية لتطبيقات المطاعم، وتوصيل الطعام في الولايات المتحدة خلال 30 يوماً من إطلاق اللعبة.



الزخم التجاري

ويتزامن إطلاق اللعبة، التي تتراوح أسعار نسخها الرقمية عبر متجر «بلاي ستيشن» في الإمارات بين 299.16 و373.96 درهماً، مع توقعات بارتفاع إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً إلى 213.9 مليار دولار خلال عام 2026، بنمو 6.1 %، وفقاً لشركة «نيوزو» للأبحاث، ورغم الزخم التجاري الكبير تثير اللعبة نقاشاً واسعاً حول ضوابط المحتوى الموجه للبالغين، إذ تحمل تصنيفاً عمرياً «+21» في الإمارات، في إطار نظام التصنيف العمري، الذي يهدف إلى تعريف الجمهور بطبيعة المحتوى، ومساعدة الأسر على اختيار المواد الترفيهية المناسبة، وحماية الأطفال من المحتوى الذي لا يتناسب مع أعمارهم.

وتعكس هذه الظاهرة تنامي النفوذ الاقتصادي لصناعة الألعاب الإلكترونية، التي لم تعد تقتصر على الترفيه، بل باتت محركاً مؤثراً في أسواق المال والاتصالات والتجارة وأنماط الاستهلاك والإنتاجية، وسط منافسة عالمية محتدمة للاستحواذ على وقت المستخدمين وانتباههم، وحصة أكبر من إنفاقهم الترفيهي.