ارتفعت زيارات مواطني ومقيمي دولة الإمارات إلى أستراليا بنسبة 9.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 33.3 ألف زيارة، مقارنة مع 30.1 ألف زيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 2900 زيارة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، في مؤشر على تنامي حركة السفر بين البلدين.



وأظهرت البيانات الشهرية، الواردة في إصدار «الوافدون والمغادرون الدوليون – سبتمبر 2026»، تصدر يوليو قائمة أشهر الفترة من حيث عدد الزوار، مسجلاً 6710 زوار، مقابل 6610 زوار في الشهر نفسه من عام 2025.

وجاء أغسطس تالياً بنحو 4500 زيارة، مقارنة مع 4310 زيارات، بنمو 4.4%.



وسجل مارس 4420 زائراً، مقابل 4180 زائراً، بزيادة 5.7%، في حين حقق مايو أعلى معدل نمو بين الأشهر المذكورة، إذ ارتفعت الزيارات خلاله بنسبة 58.8% إلى 3240 زيارة، مقارنة مع 2040 زيارة في مايو 2025.



وبلغ مجموع الزيارات خلال يوليو وأغسطس 11.21 ألف زيارة، ما يمثل نحو 34% من إجمالي الحركة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى، بما يعكس أهمية موسم الصيف في حركة السفر إلى الوجهة الأسترالية.



وتشمل الإحصاءات المواطنين والمقيمين الذين تُعد الإمارات بلد إقامتهم، وتقيس حركات الوصول للزيارات قصيرة الأجل، مع إمكانية احتساب الشخص أكثر من مرة عند تكرار سفره.



ويستند تنامي حركة السفر إلى شبكة ربط جوي مباشرة، إذ تشغل «طيران الإمارات» 70 رحلة أسبوعياً بين دبي وخمس مدن أسترالية، هي سيدني وملبورن وبريسبن وبيرث وأديلايد، وفق بيان للناقلة في أكتوبر الماضي، بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق عملياتها إلى أستراليا.



وتعزز هذه الرحلات خيارات الوصول إلى أبرز الوجهات السياحية الأسترالية، من معالم سيدني وتجارب ملبورن الثقافية والرياضية، إلى الحاجز المرجاني العظيم والشواطئ والطرق الساحلية والمحميات الطبيعية، بما يتيح للزوار تنويع تجاربهم بين المدن والطبيعة.