نقل الغاز المسال عبر هرمز في أكتوبر الأعلى منذ بدء الحرب

أظهرت بيانات تتبع السفن أن العدد ​الشهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة التي غادرت مضيق هرمز ‌سجل في ​أكتوبر أعلى مستوى منذ أن أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل الملاحة هذا العام.

وأظهرت بيانات من ستاندرد اند بورز جلوبال إنرجي أنه في الشهر الماضي، عبرت 31 ناقلة غاز طبيعي مسال ⁠هذا الممر المائي الحيوي.

أفادت البيانات بأن صادرات أكتوبر كانت الأعلى منذ فبراير ‌شباط الذي شهد اندلاع الحرب، وارتفعت مقارنة بالرقم المسجل في سبتمبر أيلول والذي بلغ 23 سفينة غادرت المضيق.

قال إريك يب ‌المحلل في ستاندرد اند بورز جلوبال إنرجي "نشهد عودة الإمارات ‌إلى مستويات العبور المسجلة قبل الحرب، بينما تتجاوز نسبة ‌قطر 30 بالمئة من عمليات ‌عبور مضيق هرمز قبل الحرب".

أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن كبلر أن ​42 شحنة من الغاز ‌الطبيعي المسال ​تم تحميلها في أكتوبر، ارتفاعا من 27 شحنة في سبتمبر.

وفقا لبيانات كبلر، تأتي هذه التغيرات في الوقت الذي بلغت فيه عمليات التحميل في ​راس لفان ⁠خلال أكتوبر ⁠35 شحنة، متجاوزة 2.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب. وصدرت قطر ما يقرب من 6.2 مليون طن ⁠في فبراير.

أظهرت بيانات كبلر أن اثنتين من السفن التي كانت تحمل الغاز الطبيعي المسال من رأس لفان وخرجت من المضيق أجرت عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل مرسى صحار في سلطنة عمان. ونقلت السفينة (إس.سي بريستيج) ‌الغاز الطبيعي المسال إلى السفينة (بي.دبليو إي.إن.إن كريستال سكاي) التي تتجه الآن إلى كوريا الجنوبية.

​نقلت سفينة (المفير) شحنتها من الغاز الطبيعي المسال إلى السفينتين (شاندونغ ريدوود) و(إجنان)، اللتين سلمتا الغاز إلى باكستان.