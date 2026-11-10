المؤشر نيكاي يواصل صعوده مع تقدم أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بنسبة ​تقارب ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء، مواصلا انتعاشه بعد ‌موجة بيع ​قادتها أسهم شركات التكنولوجيا يوم الجمعة مع صعود أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر نيكاي 2.88 بالمئة إلى 60471.05 نقطة بحلول الساعة 0158 بتوقيت غرينتش، معوضا معظم خسائر يوم الجمعة خلال أحدث جلستين. وارتفع ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.27 بالمئة إلى 3904.67 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا المحلل في إيواي كوزمو للأوراق المالية "تعد المكاسب الحادة التي سجلها المؤشر نيكاي خلال أحدث ‌جلستين مفاجأة".

وأضاف "لكن المكاسب كانت محدودة لأن المستثمرين لا يرغبون في المراهنة على تجاوز المؤشر نيكاي حاجز 61 ألف نقطة".

وانخفض المؤشر ‌نيكاي بنسبة تقارب ستة بالمئة يوم الجمعة ‌مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسط ‌مخاوف من أن يبطئ الكونغرس ‌الأمريكي الاستثمار في هذا المجال في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون ​في انتخابات التجديد ‌النصفي.

واليوم الثلاثاء ​قفز سهم مجموعة سوفت بنك، ⁠التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 14.38 بالمئة، في حين ارتفع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون، المرتبطتين بالرقائق الإلكترونية، 4.93 بالمئة و5.66 بالمئة ​على ⁠الترتيب.

وجاءت هذه ⁠المكاسب على الرغم من انخفاض سهم إنفيديا 4.2 بالمئة خلال الليل وسط جدل محيط بالرئيس التنفيذي.

وقال شيمادا من ⁠إيواي كوزمو "ترى السوق حتى الآن تأثيرا لهذه القضية مقتصرا على إنفيديا وليس على القطاع ككل".

وقفز سهم كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة 7.6 بالمئة.

وصعد سهم جيه.إكس أدفانسد ميتالز 2.2 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المصنعة ‌لمواد الرقائق توقعاتها لأرباحها الصافية للسنة المالية التي تنتهي في مارس ​المقبل 14 بالمئة.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.63 بالمئة، وشكل أكبر ضغط على المؤشر توبكس.

وهوى سهم كيكومان المنتجة لصلصة الصويا 13 بالمئة، ليكون أكبر الخاسرين من حيث النسبة ​المئوية على المؤشر ‌نيكاي.