دبي تتصدر المدن الأكثر جذباً لجيل «زد» عالمياً



احتلت دبي المركز الأول عالمياً بين المدن الأكثر ملاءمة لجيل «زد»، تلتها أبوظبي في المرتبة الثانية، ضمن تصنيف أعدته مجلة «فاكت» وشمل 75 مدينة موزعة على 6 قارات.

وسجلت دبي 64.1 نقطة، متقدمة على العاصمة الإماراتية التي حصلت على 61.1 نقطة، في تصنيف يقيس جاذبية المدن للشباب استناداً إلى عوامل تشمل تكاليف السكن والترفيه، والتنوع السكاني، والحياة الاجتماعية، والاتصال الرقمي، والبيئة والمناخ.

وعززت دبي موقعها في الصدارة بأدائها في مؤشرات التنوع السكاني والحضور الرقمي، إذ حصلت على الدرجة الكاملة، بواقع 100 نقطة، في كل من تنوع السكان الأجانب والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سجلت 85.8 نقطة في سرعة الإنترنت، ما يعكس قوة بنيتها الرقمية ضمن معايير التصنيف.

وحققت أبوظبي نتائج متقدمة في المؤشرات نفسها، مسجلة 100 نقطة في الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي، و87.5 نقطة في تنوع السكان الأجانب، إلى جانب 85.8 نقطة في سرعة الإنترنت.

وجاء ترتيب المدينتين متقدماً على عدد من المراكز الحضرية الكبرى في العالم، وفق النتائج الإجمالية للتصنيف.

وحلت سيئول الكورية الجنوبية في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، تلتها أوكلاند النيوزيلندية بـ58.6 نقطة، ثم فانكوفر الكندية بـ58.5 نقطة، وجاءت سانتياغو التشيلية سادسة بـ57.2 نقطة، وبريزبن الأسترالية سابعة بـ56.8 نقطة. أما الدوحة، فاحتلت المركز الثامن عالمياً بـ56.6 نقطة، تلتها تورونتو الكندية في المرتبة التاسعة بـ56 نقطة، فيما أكملت طوكيو قائمة المدن العشر الأولى برصيد 55.8 نقطة. (دبي - مصطفى درويش)