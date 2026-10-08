مؤشرات مبكرة على ارتفاع تذاكر السفر من دبي في ديسمبر

الطلب الموسمي يسهم في تحريك الأسعار

ديسمبر أحد أبرز مواسم الذروة لسوق السفر من وإلى الإمارات



بدأت أسعار تذاكر السفر من دبي لشهر ديسمبر في إظهار مؤشرات مبكرة على الارتفاع، بالتزامن مع اقتراب موسم العطلات ونهاية العام، حيث تكشف مقارنة أجرتها «البيان» لأسعار عدد من الوجهات الرئيسية عن تحرك صعودي في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعزز أهمية التخطيط والحجز المبكر للراغبين في السفر خلال الشهر الأخير من العام.

وأظهرت أسعار تذاكر السفر التي استقصتها «البيان» لدى إحدى الناقلات التجارية، أن أسعار الرحلات من دبي إلى 6 وجهات رئيسية خلال ديسمبر بدأت في تسجيل ارتفاعات تراوحت بين 20 و35 % مقارنة بالأسعار الحالية، مع تفاوت مستويات الزيادة من وجهة إلى أخرى.

وشملت المقارنة كلاً من عمّان وبيروت والقاهرة ودمشق ولندن وبانكوك، حيث ارتفع سعر تذكرة عمّان من 900 درهم حالياً إلى 1190 درهماً في ديسمبر، فيما صعدت تذكرة بيروت من 1230 إلى 2100 درهم.

وامتد الارتفاع إلى بقية الوجهات، إذ ارتفع سعر تذكرة القاهرة من 1200 إلى 1500 درهم، فيما زاد سعر تذكرة دمشق من 1890 إلى 3200 درهم. وعلى الرحلات الطويلة، ارتفع سعر تذكرة لندن من 2300 إلى 2550 درهماً، بينما صعدت تذكرة بانكوك من 2500 إلى 2870 درهماً، في مؤشر مبكر على بدء تحرك أسعار السفر صعوداً مع اقتراب موسم العطلات ونهاية العام.

الطلب الموسمي

ويأتي هذا التحرك في الأسعار مع دخول الحجوزات الخاصة بشهر ديسمبر مرحلة أكثر نشاطاً، بالتزامن مع موسم العطلات الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السفر، سواء لأغراض السياحة أم الزيارات العائلية أم قضاء عطلات نهاية العام.

وتعتمد شركات الطيران في تسعير التذاكر على أنظمة ديناميكية تتأثر بعوامل عدة، أبرزها مستوى الطلب، وتاريخ الحجز، وتوافر المقاعد ضمن الفئات السعرية المختلفة، إضافة إلى توقيت الرحلة والوجهة والموسم.

وقال مديرون وخبراء في قطاع السفر إن أسعار تذاكر الطيران لشهر ديسمبر دخلت مساراً تصاعدياً متسارعاً مع اقتراب موسم السفر، متوقعين استمرار هذا الارتفاع التدريجي خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع زيادة الطلب مشيرين إلى أن الحجز المبكر يظل الخيار الأمثل لتفادي القفزات السعرية الكبيرة، وضمان الحصول على مقاعد متاحة بأسعار معقولة قبل ذروة الموسم الأعياد والعطلات.

مواسم الذروة

وأضافوا أن شهر ديسمبر يمثل أحد أبرز مواسم الذروة لسوق السفر من وإلى دولة الإمارات، مدفوعاً بعطلات نهاية العام والمهرجانات، ما يرفع الطلب على الرحلات، ويعزز وتيرة الحجوزات مبكراً، بالتزامن مع تراجع تدريجي في المقاعد المتاحة ضمن الفئات السعرية الأقل، الأمر الذي يدفع أسعار التذاكر إلى الارتفاع كلما اقتربت مواعيد السفر، خصوصاً على الوجهات الأكثر طلباً.

نمو الطلب

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في منصة «ويجو»: إن أسعار تذاكر الطيران لشهر ديسمبر بدأت تسجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالمستويات الحالية بالتزامن مع زيادة الطلب، متوقعاً استمرار صعود الأسعار تدريجياً مع اقتراب مواعيد السفر وارتفاع معدلات إشغال الرحلات.

وأضاف أن موسم الشتاء يشهد حركة سفر في الاتجاهين، مع استمرار تدفق الزوار إلى دولة الإمارات للاستفادة من أجوائها الشتوية ومقوماتها السياحية، بالتوازي مع توجه المقيمين فيها إلى الخارج لقضاء عطلاتهم.

ولفت إلى أن أسعار تذاكر ديسمبر تتجاوز حالياً مستويات نوفمبر بنسبة تقل عن 15 %، مع إمكانية تسجيل زيادات إضافية كلما دخل الموسم ذروته، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر الطيران ترتبط بصورة أساسية بتوازن العرض والطلب، إذ يؤدي تراجع المقاعد المتاحة بالتزامن مع ارتفاع الإشغال إلى زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن الطلب خلال هذه الفترة لا يتركز على سوق محدد، بل يمتد إلى الوجهات العربية والأسواق السياحية العالمية.

ونصح مأمون حميدان المسافرين بالتخطيط للرحلات والحجز في وقت مبكر، للاستفادة من الأسعار المتاحة قبل ارتفاع الطلب، خصوصاً خلال فترات الذروة وموسم عطلات نهاية العام، مشيراً إلى أن المرونة في مواعيد السفر واختيار أيام أقل ازدحاماً يمكن أن تساعد في الحصول على خيارات وأسعار أفضل.

موسم الذروة

وقالت رشيدة زاهد، نائب الرئيس للعمليات في «مسافر.كوم»: إن أسعار تذاكر الطيران خلال شهر ديسمبر مرشحة للارتفاع مقارنة بالمستويات الحالية، بالتزامن مع زيادة الطلب على السفر مع اقتراب موسم الذروة في نهاية العام.

وأوضحت أن الطلب سيبدأ في الارتفاع تدريجياً مع عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات، والعطلات المدرسية، ثم فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين لزيارة الأصدقاء والأقارب، إلى جانب الوجهات السياحية الشهيرة، ستشهد طلباً متزايداً.

وأضافت: إن أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات الأكثر شعبية لزيارة الأصدقاء والأقارب قد ترتفع خلال فترات الذروة في ديسمبر بنحو 25 % إلى 35 % مقارنة بالمستويات الحالية، فيما قد تتضاعف أسعار بعض الوجهات السياحية التي تشهد طلباً مرتفعاً.

وبينت أن مستويات الزيادة ستختلف من وجهة إلى أخرى، تبعاً للسعة التشغيلية لشركات الطيران، ومدى توافر المقاعد، وتوقيت الحجز، لافتة إلى أن ارتفاع الطلب خلال نهاية العام يمثل العامل الرئيسي وراء صعود الأسعار، إلى جانب تأثير تكاليف الوقود ومحدودية السعة على بعض المسارات.

وفي المقابل، أشارت زاهد إلى أن عودة العديد من شركات الطيران الأوروبية إلى المنطقة تمثل تطوراً إيجابياً، إذ من شأن زيادة عدد الرحلات والمقاعد المتاحة أن تسهم في استقرار الأسعار على بعض المسارات، بالتوازي مع تلبية الطلب المتنامي على السفر.

وأكدت أهمية الحجز المبكر للمسافرين الذين يخططون للسفر خلال ديسمبر، خصوصاً لمن تتزامن رحلاتهم مع عطلة اليوم الوطني أو العطلات المدرسية أو فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، موضحة أن الحجز المسبق يتيح خيارات أوسع من حيث الأسعار ومواعيد الرحلات.

شرائح سعرية

وقال شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «شريف هاوس» للسياحة والسفر: إن أسعار التذاكر ترتفع تدريجياً مع وصول الحجوزات إلى مستويات معينة، نتيجة انتقال المقاعد المتاحة إلى شرائح سعرية أعلى.

ولفت إلى أن تأخر المسافر في الحجز قد يترتب عليه دفع سعر أعلى بكثير مقارنة بمن حجز في وقت مبكر.

وأضاف شريف الفرم أن أهمية الحجز المبكر تتضاعف خلال مواسم الذروة، التي تشهد تسارعاً في وتيرة الحجوزات وارتفاعاً في الطلب، ما يقلص فرص الحصول على الفئات السعرية الأقل سعراً.