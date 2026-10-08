«الاتحاد للطيران» تسير رحلات يومية إلى سوريا بدءاً من 14 نوفمبر

أعلنت "الاتحاد للطيران" عن تسيير رحلة يومياً بين أبوظبي ودمشق ابتداءً من 14 نوفمبر المقبل بزيادة من أربع رحلات إلى سبع رحلات أسبوعية. وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في "الاتحاد للطيران": «قد بهرتنا الاستجابة لخدمتنا إلى دمشق، منذ الرحلة الأولى، لذا كانت الرحلات اليومية هي الخطوة الطبيعية التالية، فهي تُقرّب العاصمة السورية من ضيوفنا في الإمارات، وتجعل منها محطة وصل جديدة من بين العديد من الوجهات التي نخدمها خارج أبوظبي

ومن أبوظبي، يمكن للضيوف المسافرين من سوريا مواصلة رحلاتهم مع الاتحاد للطيران إلى وجهات من مسقط والمالديف إلى أمريكا الشمالية مثل تورونتو وكالغاري، التي تنضم إلى شبكة وجهات الاتحاد في 25 أكتوبر إضافة إلى نيويورك وشارلوت.