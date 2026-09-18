الين يتراجع بعد رفع أسعار الفائدة اليابانية

انخفض الين ​أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق الآسيوية بعدما ‌لم يفلح ​رفع سعر الفائدة اليابانية الذي كان مرجحا في وقف تراجع العملة.

وهبطت العملة اليابانية 0.6 بالمئة إلى 156.91 مقابل الدولار مستأنفة التراجع بعد صعودها أمس الخميس عقب سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وذلك رغم رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة ⁠عقود.

ولم يكن القرار بالإجماع إذ صوت عضوان بمجلس المحافظين لصالح الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير. ومقابل اليورو، انخفض الين 0.7 بالمئة إلى 180.21.

وجاء تراجع الين في أعقاب بيانات صادرة اليوم الجمعة أظهرت أن التضخم ‌الأساسي في اليابان ظل مستقرا بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في أغسطس آب، مما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار.

وتتجه الأنظار الآن ‌إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ البنك المركزي كازو أويدا ‌في وقت لاحق.

وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهرين ‌ونصف الشهر عند 1.3363 دولار بعد ‌أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وقرر بشكل مفاجئ تعليق مبيعات ​السندات الحكومية لستة أشهر.

واستقر اليورو ‌عند 1.1481 دولار. ​وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7124 دولار ⁠وسط تحذير رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك المشرعين من أن المخاطر التي أشار إليها صانعو السياسة بشأن التضخم تبدو أنها تتحقق. وانخفض الدولار النيوزيلندي ​0.2 بالمئة إلى ⁠0.5718 دولار.

ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، واستقر عند 100.25، بعد تراجعه قليلا عن أعلى مستوى له في شهرين ⁠ونصف الشهر والمسجل في الجلسة الماضية.

ويتوقع المتعاملون بفارق ضئيل رفع الفائدة الأمريكية الشهر المقبل ويقول المستثمرون إنهم على ثقة أكبر في جهود رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش لإعادة تأكيد استقلالية البنك المركزي عن البيت الأبيض.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تبلغ احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بربع نقطة ‌مئوية الشهر المقبل 53 بالمئة مقابل 27.2 بالمئة قبل أسبوع.

واستهلت أسعار النفط تعاملات اليوم على ​انخفاض وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 بالمئة إلى 104.15 دولار للبرميل في وقت يعيد فيه المتعاملون تقييم مخاطر الإمدادات بعد تبادل الضربات بين السعودية والحوثيين أمس الخميس.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.6 بالمئة إلى 76949.60 دولارا وصعد ​سعر إيثر 0.4 بالمئة ‌إلى 2461.67 دولارا.