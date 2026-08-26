قفزة في أسعار القمح بأوروبا عقب تقارير عن تصعيد روسيا هجماتها في أوكرانيا

قفزت العقود الآجلة للقمح في أوروبا أربعة بالمئة اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، وذلك بعد أن زاد تقرير أفاد بأن روسيا تعتزم تكثيف وتيرة هجماتها على أوكرانيا من المخاوف بشأن تأثير الحرب على تجارة الحبوب الضخمة بمنطقة البحر الأسود.
وارتفع عقد القمح تسليم ديسمبر ، وهو الأكثر تداولا في بورصة يورونكست، أربعة بالمئة بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش خلال الجلسة المسائية إلى 246.25 يورو (286.88 دولار ) للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو.
وقفز القمح في بورصة شيكاجو بنحو ستة بالمئة. ونقلت وكالة بلومبرج عن ثلاثة أشخاص مقربين من الكرملين قولهم اليوم إن روسيا تدرس تكثيف وتيرة هجماتها بالصواريخ على كييف وعلى البنية التحتية الحيوية في أماكن أخرى من أوكرانيا بعد أن خلصت إلى أن الجهود الرامية إلى التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود.