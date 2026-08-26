قفزة في أسعار القمح بأوروبا عقب تقارير عن تصعيد روسيا هجماتها في أوكرانيا

قفزت ​العقود الآجلة للقمح في أوروبا ‌أربعة ​بالمئة اليوم الأربعاء مسجلة أعلى مستوياتها في شهر، وذلك بعد أن زاد تقرير أفاد بأن روسيا تعتزم ⁠تكثيف وتيرة هجماتها على أوكرانيا من المخاوف بشأن تأثير الحرب على تجارة الحبوب الضخمة ‌بمنطقة البحر الأسود.

وارتفع عقد القمح تسليم ديسمبر ، وهو الأكثر تداولا في بورصة ‌يورونكست، أربعة بالمئة بحلول الساعة ‌1654 بتوقيت ‌جرينتش خلال الجلسة المسائية إلى 246.25 يورو (286.88 ​دولار ) للطن، ‌وهو أعلى ​مستوى له منذ ⁠24 يوليو.

وقفز القمح في بورصة شيكاجو بنحو ​ستة ⁠بالمئة. ونقلت ⁠وكالة بلومبرج عن ثلاثة أشخاص مقربين من الكرملين قولهم اليوم ⁠إن روسيا تدرس تكثيف وتيرة هجماتها بالصواريخ على كييف وعلى البنية التحتية الحيوية في أماكن أخرى من ‌أوكرانيا بعد أن خلصت إلى أن الجهود الرامية ​إلى التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود.