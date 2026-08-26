نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 30%

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 30% سنوياً مع ارتفاع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة. كما أبرم المركز شراكة استراتيجية مع الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو لتعزيز أواصر التعاون بين قطاعَي الألعاب في دبي وصربيا.

ووقّع الطرفان الاتفاقية في مدينة كولن الألمانية خلال معرض "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى.

وبموجب الاتفاقية، سيبحث مركز دبي للسلع المتعددة والرابطة سبل تيسير تأسيس الشركات في دبي وصربيا عند دخول كل سوق، وربط مجتمعَي الأعمال، وتبادل معلومات الأسواق والخبرات المتخصصة، وتنظيم فعاليات وندوات إلكترونية ومبادرات أخرى مشتركة للقطاع. كما سيتيح كل طرف لأعضاء الطرف الآخر الاستفادة من مساحات العمل المشتركة التي يديرها، وسيبحثان فرصاً إضافية للتوسع الدولي.

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة توسيع منظومته للألعاب، وتأتي الشراكة ضمن هذه الجهود. وقد انضمت إلى مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نحو 40 شركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة بنمو سنوي بلغ 30%. ويعمل أعضاء المركز ضمن منظومته التكنولوجية، التي تضم أكثر من 4,000 شركة في مجالات الألعاب والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني.

وفي هذه المناسبة، قال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس النمو بنسبة 30% الذي سجله مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي الطلب القوي الذي نشهده من شركات الألعاب الساعية إلى تأسيس أعمالها والتوسع بها دولياً. وينصب تركيزنا على تحويل هذا الزخم إلى فرص أكبر للوصول إلى الأسواق والاستثمارات والشراكات التجارية. وقد طورت صربيا قطاعاً قوياً للألعاب الإلكترونية، مدعوماً بكفاءات واستوديوهات قادرة على المنافسة دولياً، وتوفر اتفاقيتنا مع جمعية الألعاب الصربية مساراً عملياً يتيح للشركات في كلا السوقين التواصل والنمو والوصول إلى فرص جديدة عبر دبي."

ومن جانبه، قال ميهايلو يوفانوفيتش-جاريل، مدير الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو: "نجحت صربيا في بناء قطاع ألعاب مزدهراً يحظى بسمعة دولية قوية ويقوم على مواهب استثنائية وقدرات إبداعية وخبرات تقنية. وتُقيم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة رابطاً عملياً بين منظومتينا، مما يفتح أمام الشركات الصربية العاملة في قطاع الألعاب فرصاً لدخول الأسواق الدولية وإقامة علاقات تجارية مجدية وتوسيع أعمالها عالمياً. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المركز لدعم شركاتنا وتعزيز التعاون بين منظومتَي الألعاب".

وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتطوير منظومات متخصصة للقطاعات سريعة النمو وربطها بالأسواق الدولية. وتضم منطقة أعمال المركز نحو 27,000 شركة، وتمثل التكنولوجيا أكبر قطاعاتها وأسرعها نمواً.

أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى ووقّع.الطرفان الاتفاقية في كولن خلال "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري

ويوفر مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منصة متخصصة لمطوري الألعاب وناشريها وشركات الرياضات الإلكترونية وغيرها من شركات القطاع، ويربط أعضاءه بشركاء هذه الصناعة والمستثمرين والمواهب والأسواق الدولية. كما تعمل الشركات الأعضاء ضمن منظومة التكنولوجيا في المركز إلى جانب شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني، مما يهيئ فرصاً إضافية للتعاون بين مجالات الاقتصاد الرقمي التي يتزايد تقاربها.