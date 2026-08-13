3 مليارات دولار أرباح ميرسك في الربع الثاني متجاوزة التوقعات

فاقت أرباح ميرسك الدنماركية للشحن، الخميس، التوقعات بشكل كبير، ورفعت ‌المجموعة تقديراتها للأرباح ​السنوية لثاني مرة هذا العام، في ظل ارتفاع أسعار الشحن بسبب الصراع في الشرق الأوسط والطلب القوي.

وبلغت أرباح ميرسك قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة من أبريل إلى ⁠يونيو ثلاثة مليارات دولار مقارنة بتوقعات بلغ متوسطها 2.12 مليار دولار في استطلاع أجرته الشركة لآراء 11 محللاً. وبلغت الأرباح 2.30 مليار ‌دولار قبل عام.

وتعد ميرسك مؤشراً للتجارة العالمية نظراً لمكانتها وكونها ثاني أكبر شركة شحن حاويات ‌في العالم. ورفعت توقعاتها في يونيو على ‌خلفية الطلب القوي، وخصوصاً في آسيا. ‌وقالت إنها تتوقع نمو ‌سوق الحاويات العالمية بنحو أربعة بالمئة هذا العام.

وتتوقع الشركة حالياً ​أن تتراوح الأرباح ‌الأساسية قبل ​الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين ⁠10.5 مليارات دولار و12.5 مليار دولار، بارتفاع عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين ثمانية و10 مليارات دولار، ​وأن ⁠تتراوح الأرباح ⁠التشغيلية الأساسية بين 4.5 مليارات دولار و6.5 مليارات دولار، بارتفاع عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين مليارين ⁠وأربعة مليارات دولار.

وزادت أرباح شركة الشحن العملاقة بسبب ما شهدته التجارة العالمية من اضطرابات مثل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع ‌أسعار الشحن.

وحذر بعض المحللين من أن هذا الارتفاع مجرد موجة ​قصيرة الأمد تخفي مخاطر أكبر في المستقبل، وأن أي عودة لحركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها ستفرض ضغطاً هبوطياً كبيراً على أسعار الشحن.