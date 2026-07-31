النفط ينخفض وسط توترات الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط خلال جلسة تداول متقلبة، أمس، بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق، في وقت يقيّم ‌فيه المستثمرون ​المحادثات بين عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً أو 0.40 % إلى 90.38 دولاراً للبرميل بعد أن لامست مستوى 93.31 دولاراً وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتاً أو 0.85% إلى 83.74 دولاراً ⁠للبرميل، بعدما ارتفعت إلى 85.94 دولاراً.

وقال حمد حسين الخبير الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى كابيتال إيكونومكس: «تبشر حقيقة إجراء عُمان محادثات مع إيران بإحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز».

وقال محللون إن تركيز المستثمرين ينصب على حجم تدفقات النفط الخارجة من ممرات العبور الرئيسية، بما في ذلك مضيقا هرمز وباب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، إلى ​جانب احتمالات حدوث انفراجة ⁠دبلوماسية.