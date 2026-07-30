واتساب يفاجئ الملايين.. ميزة جديدة طال انتظارها

أطلق تطبيق واتساب واحدة من أكثر الميزات التي انتظرها المستخدمون، إذ أصبح بالإمكان إجراء واستقبال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة عبر واتساب ويب، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح المكتب أو استخدام الهاتف لإجراء المكالمات أثناء العمل.

ويمثل هذا التحديث نهاية لواحدة من أبرز القيود التي رافقت نسخة الويب لسنوات، حيث كانت المكالمات تقتصر على الهواتف الذكية أو التطبيق المخصص لأجهزة الكمبيوتر.

مكالمات مباشرة من المتصفح

بدأت واتساب طرح الميزة تدريجيا لجميع المستخدمين بعد فترة من الاختبارات، لتتيح إجراء المكالمات الفردية والجماعية مباشرة من خلال متصفح الإنترنت، ما يجعل تجربة استخدام واتساب ويب أكثر تكاملًا. ومع وصول التحديث، سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من عدد من المزايا التي كانت متاحة سابقًا على تطبيق الهواتف فقط، أبرزها:

مشاركة الشاشة أثناء المكالمات.

التفاعل بالرموز التعبيرية خلال المكالمة.

تبويب مخصص للمكالمات يضم سجل الاتصالات بالكامل وجهات الاتصال المفضلة.

وأكدت الشركة أن جميع المكالمات ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، كما ستبقى مجانية ومن دون أي حد زمني، تمامًا كما هو الحال في تطبيق واتساب على الهواتف.

الانتقال بين الهاتف والكمبيوتر دون انقطاع

ومن بين أبرز الميزات الجديدة، أضافت واتساب خاصية Call Transfer، التي تسمح بنقل المكالمة الجارية بين الهاتف ونسخة الويب أو تطبيق سطح المكتب بسهولة، من دون الحاجة إلى إنهاء الاتصال أو إعادة الاتصال بالطرف الآخر.

وتهدف هذه الميزة إلى منح المستخدمين مرونة أكبر، خاصة لمن يبدأون مكالماتهم أثناء التنقل ويرغبون في استكمالها لاحقًا على شاشة الكمبيوتر في المنزل أو مقر العمل.

غرفة انتظار وتحسينات للفيديو

كما قدمت الشركة ميزة Waiting Room، التي تتيح لمنشئ رابط المكالمة الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، ما يوفر مستوى أعلى من الخصوصية والتحكم في المكالمات والاجتماعات الجماعية.

وفي الوقت نفسه، أطلقت واتساب ميزة QuickHD، التي تسرّع انتقال جودة الفيديو إلى دقة HD منذ بداية المكالمة، لتقليل الوقت اللازم للحصول على صورة عالية الوضوح.

صوت أنقى وتجربة أفضل

ولتحسين جودة المكالمات الصوتية، أضافت واتساب ميزة Noise Suppression، التي تعمل على تقليل الضوضاء المحيطة، ما يساعد على نقل صوت المتحدث بوضوح أكبر إلى الطرف الآخر.

وتأتي هذه الإضافة استكمالًا للميزات الصوتية التي وفرتها الشركة مؤخرًا، مثل Voice Isolation وWide Spectrum على هواتف آيفون، والتي تهدف إلى تحسين جودة المكالمات في مختلف البيئات.

منافسة أقوى لمنصات الاجتماعات

ويُعد دعم المكالمات عبر المتصفح خطوة جديدة تعزز حضور واتساب في سوق الاتصالات والاجتماعات عبر الإنترنت، ليقترب أكثر من الخدمات التي توفرها منصات مثل Zoom وGoogle Meet منذ سنوات.

ورغم أن هذه الميزة جاءت بعد فترة طويلة من انتظار المستخدمين، إلا أنها تجعل واتساب ويب أكثر اكتمالًا، خاصة للأشخاص الذين يعتمدون على المتصفح ويقضون ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر، دون الحاجة إلى التنقل المستمر بين الهاتف والحاسوب لإجراء المكالمات.

كونال شاه و زوكربيرغ

ونشر كونال شاه، رئيس تطبيق واتساب في شركة ميتا، لقطة شاشة تُظهره وهو يجري مكالمة فيديو عبر واتساب مع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في استعراض عملي للميزة الجديدة. وكتب على منصة X: "أصبحت مكالمات واتساب تعمل الآن في متصفحك. أخيرًا، أصبحت علامات تبويب كروم الـ47 المفتوحة لديك تضم أشخاصًا مفيدين بالفعل." وأظهرت الصورة مكالمة فيديو تعمل مباشرة داخل متصفح جوجل كروم، في تأكيد على إمكانية إجراء واستقبال المكالمات عبر واتساب ويب دون الحاجة إلى تطبيق سطح المكتب.