امتياز للتطوير العقاري تبيع كامل مشروع RAW District 2 بقيمة 1.5 مليار درهم في يوم إطلاقه

أعلنت امتياز للتطوير العقاري بيع جميع وحدات مشروع RAW District 2، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم، بالكامل في يوم إطلاقه الرسمي، محققة بذلك ثاني عملية بيع كاملة في يوم الإطلاق تحت علامة RAW District، بعد النجاح الذي حققه المشروع الأول بقيمة 2 مليار درهم.

ويؤكد هذا الإنجاز قوة مفهوم RAW District والثقة المتواصلة التي يوليها المستثمرون لسوق العقارات في دبي، كما يعكس تنامي الطلب على الوجهات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن، والضيافة، والعافية، والتجزئة، والمطاعم، ومساحات العمل، والتجارب المجتمعية ضمن بيئة حضرية متكاملة.

ويواصل RAW District 2 البناء على الرؤية التي جعلت المشروع الأول أحد أنجح مشاريع الاستخدامات المتعددة في دبي. وبدلاً من تطوير مشروع عقاري تقليدي، صممت امتياز للتطوير العقاري منظومة متكاملة تضم مختلف عناصر الحياة اليومية، من السكن والعمل إلى التواصل الاجتماعي، وممارسة الرياضة، وتناول الطعام، والاسترخاء، ضمن وجهة واحدة صممت بعناية.

وشهد إطلاق المشروع اهتماماً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ورواد الأعمال، والمهنيين، والمستخدمين النهائيين، الباحثين عن مشاريع تمنح الأولوية للتجربة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد، وجودة الحياة.

وقال مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري:

"يمثل هذا الإنجاز أكثر من مجرد إطلاق ناجح لمشروع جديد. فقد كان بيع جميع وحدات RAW District في يوم الإطلاق محطة مهمة بالنسبة لنا، أما تحقيق RAW District 2 النتيجة نفسها، فيؤكد أن السوق يؤمن بالرؤية التي تقوم عليها هذه العلامة.

اليوم، لم يعد المشترون يستثمرون في الشقق السكنية فقط، بل في بيئات تثري حياتهم، وتلهم الإبداع، وتعزز روح المجتمع، وتوفر قيمة طويلة الأمد. ويمثل RAW District فلسفة جديدة للحياة الحضرية، ويؤكد تفاعل السوق نجاح هذا التوجه.

ويعكس هذا الإنجاز أيضاً المكانة التي وصلت إليها دبي، والتي تواصل استقطاب المواهب العالمية، ورواد الأعمال، والشركات، والمستثمرين، بفضل رؤيتها الطموحة، وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها المستمر بالابتكار. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرؤية من خلال تطوير وجهات ترتقي بأسلوب حياة الناس وعملهم وتواصلهم."

وكما هو الحال في المشروع الأول، سيضم RAW District 2 منظومة العلامات الخاصة بأسلوب الحياة التي تطورها امتياز للتطوير العقاري، وتشمل: Raw Stay، وRaw Theory، وDistrikt Table، و6AM Coffee Club، وThe Design Lab، وThe Studio، وRaw Station. وتسهم هذه العلامات في توفير وجهة متكاملة تصبح فيها الضيافة، والعافية، واللياقة البدنية، والإبداع، والمطاعم، والعمل، والتفاعل الاجتماعي جزءاً من الحياة اليومية.

ويعزز نجاح المشروعين في تحقيق بيع كامل خلال يوم الإطلاق مكانة امتياز للتطوير العقاري كواحدة من أسرع شركات التطوير العقاري المعتمدة على التصميم نمواً في دبي، كما يرسخ RAW District كإحدى أنجح العلامات التجارية للمشاريع متعددة الاستخدامات في الإمارة. ويعكس هذا الإنجاز أيضاً متانة سوق العقارات في دبي، حيث تستند الثقة طويلة الأمد إلى بنية تحتية عالمية، وقيادة استشرافية، وبيئة أعمال جاذبة، وقاعدة متنامية من المستثمرين الدوليين.

وعقب النجاح الذي حققه أول مشروعين، أكدت امتياز للتطوير العقاري أن مشاريع جديدة تحت علامة RAW District أصبحت قيد التخطيط، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير مجموعة من الوجهات التي تركز على أسلوب الحياة في مختلف أنحاء دبي.

نبذة عن امتياز للتطوير العقاري

تأسست امتياز للتطوير العقاري عام 2014، وتعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري المعتمدة على التصميم في دبي، حيث تمتلك أكثر من 50 مشروعاً قيد التنفيذ، وسلمت أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، فيما تتجاوز قيمة محفظتها التطويرية 15 مليار درهم.

وبفضل امتلاكها منظومة متكاملة من الخبرات الداخلية تشمل الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والإنشاءات، وأعمال النجارة، والألمنيوم، وتجربة العملاء، تواصل امتياز للتطوير العقاري إعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية الحديثة من خلال مشاريع تجمع بين التصميم المتميز، والابتكار، والحرفية، والقيمة طويلة الأمد.