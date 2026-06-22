امتياز للتطوير العقاري تبيع مشروع «رو ديستريكت» بالكامل بقيمة ملياري درهم في يوم الإطلاق

أعلنت شركة امتياز للتطوير العقاري عن بيع مشروع «رو ديستريكت» بالكامل في يوم إطلاقه الرسمي، في إنجاز يُعد من أقوى الاستجابات التي شهدها السوق هذا العام لمشروع متعدد الاستخدامات يرتكز على نمط الحياة العصري. ويضيف هذا النجاح بُعداً جديداً إلى المشهد العقاري في دبي، من خلال مفهوم لا يركز على الوحدات والعوائد الاستثمارية فقط، بل على الطريقة التي يرغب الناس فعلياً في العيش والعمل وقضاء أوقاتهم بها .

ويقع مشروع «رو ديستريكت» على شارع الشيخ زايد، ويقدم تصوراً جديداً لتجربة السكن والعمل عبر دمج الشقق الفندقية المخدومة، والمكاتب، ومساحات العمل المشتركة، ومرافق صحية، والمطاعم، والثقافة، والمجتمع ضمن منظومة مترابطة واحدة. وبدلاً من توزيع هذه العناصر في مواقع متفرقة داخل المدينة، يجمعها المشروع في بيئة متكاملة تتيح أسلوب حياة حضري أكثر مرونة وثراءً بالتجارب.

واستقطب الإطلاق اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، ورواد الأعمال، والمبدعين، والمستخدمين النهائيين الباحثين عن أسلوب أكثر مرونة وتكاملاً للحياة والعمل، حيث تتلاشى الحدود التقليدية بين الإنتاجية والرفاهية والحياة الاجتماعية.

وتقديرًا للدور الحيوي الذي يقدمه خط الدفاع الأول في حماية المجتمع وصون سلامته، اتاحت امتياز للتطوير العقاري خطط سداد خاصة وميسّرة تمنحهم فرصة الاستثمار والتملك ضمن هذا المشروع ومشاريعها الأخرة. وتعكس هذه المبادرة امتنان الشركة لجهودهم المستمرة، وحرصها على ردّ جزء من العطاء لمن كانوا دائمًا في مقدمة الصفوف لخدمة الوطن والمجتمع.

وقال مسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري: "لم يُصمم «رو ديستريكت» كمشروع عقاري تقليدي. أردنا أن نبتكر وجهة نابضة بالحياة تتمحور حول الثقافة والحركة والإبداع والتواصل الإنساني. والاستجابة التي شهدناها يوم الإطلاق تؤكد وجود طلب متزايد على بيئات تتجاوز المفهوم التقليدي للعقارات."

ولا تقتصر خصوصية المشروع على تصميمه العمراني فحسب، بل تمتد إلى منظومته المتكاملة من العلامات التجارية الحصرية التي تم تطويرها خصيصاً له، حيث تخدم كل منها جانباً مختلفاً من الحياة اليومية. فـRaw Stay يعيد تعريف مفهوم الشقق الفندقية المخدومة من خلال تجربة سكن طويلة الأمد ترتكز على معايير الضيافة. بينما يقدم Raw Theory مفهوماً متكاملاً للصحة والعافية والأداء البدني، يركز على التدريب المتخصص والاستشفاء. أما Distrikt Table فيمنح المجتمع هوية متميزة في قطاع المأكولات والمشروبات، تتجاوز النماذج التقليدية للمقاهي والمطاعم. ويشكل 6AM Coffee Club وجهة لعشاق ثقافة القهوة الصباحية. كما يوفر The Design Lab و The Studio مساحات للإبداع والابتكار والإنتاج والتعاون، في حين يقدم Raw Station بيئة عمل مشتركة مصممة لتلبية احتياجات المهنيين المستقلين ورواد الأعمال. وتحوّل هذه العلامات التجارية مجتمعة مرافق المشروع إلى حي متكامل نابض بالحياة داخل المبنى نفسه.

ومن الناحية المعمارية، يبتعد «رو ديستريكت» عن نموذج الأبراج التقليدية من خلال تصميم أكثر ترابطاً وتدرجاً، يتألف من أربعة مبانٍ مترابطة تحيط بساحة عامة مركزية. كما تضم الوجهة جسوراً علوية، وتراسات حيوية، وساحات اجتماعية، ومناطق متكاملة للصحة والعافية، بما يخلق ما تصفه الشركة بـ*"حي عمودي متكامل بدلاً من مشروع مستقل"*، وهو مفهوم ينعكس على الأبعاد المادية والاجتماعية والتجريبية للمشروع.

ويعزز هذا الإطلاق الثقة في تطور السوق العقارية في دبي، خصوصاً في الممرات الحضرية الناشئة المحيطة بـ مدينة إكسبو دبي، ونخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، وهي مناطق يُتوقع أن تقود المرحلة المقبلة من النمو العمراني في الإمارة.

وعقب بيع المشروع بالكامل، أكدت شركة امتياز للتطوير العقاري أن المشاريع المستقبلية التي تحمل هوية «رو ديستريكت» قيد التخطيط بالفعل وستضم توسعاً عالمياً لتشمل مدناً مثل لندن وميامي ومدريد.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من عام 2029.

نبذة عن امتياز للتطوير العقاري

تأسست شركة امتياز للتطوير العقاري عام 1993، وتعد من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي التي تعتمد التصميم كركيزة أساسية في مشاريعها. وقد أنجزت الشركة أكثر من 40 مشروعاً، وسلمت أكثر من 2,000 وحدة سكنية، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية لمشاريعها 10 مليارات درهم. وتتميز الشركة بامتلاكها منظومة متكاملة من القدرات الداخلية تشمل التصميم، والتصميم الداخلي، وأعمال النجارة، وأعمال الألمنيوم، والإنشاءات، ما يمكّنها من تطوير مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة في أبرز المواقع الحيوية بدبي.