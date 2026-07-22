غرفة الفجيرة تطلق دبلوم «رواد» لتأهيل 25 شاباً في مجال ريادة الأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إطلاق دبلوم «رواد»، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» وأكاديمية «هاير إنوفيشن»، في مبادرة نوعية تستهدف تأهيل وتمكين 25 شاباً وشابة من المواطنين في مجال ريادة الأعمال، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية ويسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم الاقتصاد المحلي.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الغرفة لتطوير منظومة ريادة الأعمال في إمارة الفجيرة، ومواءمة مخرجاتها مع مستهدفات دولة الإمارات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، من خلال إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع مستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

ويستهدف الدبلوم تأهيل الشباب الإماراتي في مجالات التجارة وريادة الأعمال، إلى جانب دعم وتمويل مؤسسات القطاع الرابع والمشاريع المجتمعية الناشئة، عبر برنامج تدريبي متكامل يركز على بناء المهارات القيادية والإدارية، وصقل القدرات الريادية، وتزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة وفق أفضل الممارسات العالمية.

خطوة استراتيجية

وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الغرفة بدعم التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب، من خلال توفير منظومة متكاملة تحتضن المشاريع الناشئة وتدعم استدامتها ونموها.

وأضاف: يجسد إطلاق دبلوم «رواد» التزام غرفة الفجيرة بتمكين الكفاءات الوطنية، وتزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والمهارات الريادية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة، وتمكنهم من تأسيس مشاريع قادرة على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ونؤمن بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل الإمارة، لذلك نحرص على توفير البيئة الداعمة التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، ومساندتهم في تجاوز التحديات التي تواجههم في رحلة ريادة الأعمال. وأشار إلى أن الدبلوم يقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً يمتد إلى 120 ساعة تدريبية، يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الأعمال وتطوير المشاريع، بهدف تمكين المشاركين من إعداد نماذج أعمال قابلة للتنفيذ وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.

وأوضح الهنداسي، سيحصل المشاركون، عقب استكمال البرنامج، على شهادتين معتمدتين من أكاديمية هاير إنوفيشن ومعهد التنمية المهنية في المملكة المتحدة، بما يعزز فرصهم في سوق العمل ويدعم مسيرتهم المهنية وريادتهم للأعمال، مشيراً إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً حتى نهاية شهر يوليو الجاري، فيما يقتصر البرنامج على 25 مشاركاً فقط، لضمان جودة التدريب وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين، على أن تنطلق أولى جلسات الدبلوم في 10 أغسطس المقبل.

ودعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الشباب الإماراتي ورواد الأعمال الطموحين إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه الفرصة النوعية، مؤكدة أن المشاركة في البرنامج مجانية بالكامل، وأن الدبلوم يمثل منصة عملية متكاملة لاكتساب الخبرات وبناء المشاريع الريادية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.