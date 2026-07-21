سيمنز توافق على شراء ديفاكتو تكنولوجيز الفرنسية





أعلنت مجموعة سيمنز الألمانية العملاقة، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركة ديفاكتو تكنولوجيز الفرنسية المتخصصة في برامج أتمتت عمليات تصميم الدوائر الإلكترونية، والتي تعمل بشكل أساسي في مجال تقنيات تصميم نقل السجل (آر.تي.إل)، دون الكشف عن شروط الاتفاق.

وتوسع هذه الصفقة محفظة سيمنز لحلول اتمتت تصميم الدوائر الإلكترونية بإمكانات، تساعد العملاء على إدارة التعقيد المتزايد لتصميم الأنظمة على الشرائح الإلكترونية.

وتكمل تقنية ديفاكتو تكنولوجيز حلول سيمنز الحالية في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية، من خلال توفير استمرارية شاملة عبر دورة حياة تصميم النظام على شريحة، بدءاً من إنشاء التصميم الأولي، وصولاً إلى التنفيذ والتحقق والاعتماد النهائي.

وتدعم محفظة تقنيات سيمنز وديفاكتو تكنولوجيز تدفق العمل المتقدم في التصميم، ما يتيح أتمتة عمليات الاتصال، وقيود التوقيت، وإدارة استهلاك الطاقة.