سنوات من التجاهل.. لماذا غيّر بافيت موقفه من شركات التكنولوجيا بـ 31 مليار دولار؟

بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن شركات التكنولوجيا، اتخذ وارن بافيت، الملقب بـ"أوراكل أوماها"، خطوة لافتة باستثمار نحو 31 مليار دولار في شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل. ويكشف هذا الاستثمار عن تحول كبير في نظرة بافيت إلى القطاع، بعدما رأى أن سباق الذكاء الاصطناعي فرض واقعًا جديدًا على عمالقة التكنولوجيا، مع حاجة متزايدة إلى استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الرقمية.

وكشف بافيت أنه كان صاحب القرار وراء استثمار شركة بيركشاير هاثاواي في شركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، والذي بلغت قيمته نحو 31 مليار دولار، وليس خليفته المحتمل غريج أبيل. وقال بافيت إن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت تخوض سباقًا لم يكن أمامها خيار سوى دخوله، بعدما تحولت المنافسة إلى إنفاق مئات المليارات على مراكز البيانات والرقائق والتقنيات المتقدمة.

وأوضح بافيت أن ما جذبه إلى جوجل ومنافسيها هو تغير طبيعة الإنفاق، إذ أصبحت هذه الشركات تستثمر بطريقة تشبه القطاعات التي اعتاد الاستثمار فيها مثل السكك الحديدية والطاقة، حيث تعتمد على أصول ضخمة واستثمارات طويلة الأجل.

وأشار المستثمر الشهير إلى أنه ارتكب "خطأ" عندما تجاهل جوجل لسنوات، لكنه يرى اليوم أن الشركة تتمتع بسجل قوي يجعلها أكثر قدرة على النجاح مقارنة بالكثير من الشركات التي تُروّج في وول ستريت.

وتأتي تصريحات بافيت في وقت تواصل فيه شركات التكنولوجيا العملاقة زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، إذ تخطط جوجل لاستثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للحفاظ على قدرتها التنافسية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير لموقع "Fortune"، ارتفعت أسهم ألفابت بعد تصريحات بافيت، ما ساهم في زيادة ثروة مؤسس جوجل لاري بيج، بينما أصبحت حصة بيركشاير في الشركة واحدة من أكبر استثماراتها في قطاع التكنولوجيا.

وارتفعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 4% يوم الأربعاء، ما دفع ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك لجوجل، إلى تجاوز حاجز 300 مليار دولار للمرة الثانية في تاريخه، وفقا لمجلة فوربس، قبل أن يواصل السهم مكاسبه في اليوم التالي. وتمتلك شركة بيركشاير هاثاواي حاليًا حصة في ألفابت تبلغ قيمتها نحو 31 مليار دولار، بعدما بدأت تعزيز استثماراتها في الشركة خلال الربع الثالث من عام 2025، وتسارعت وتيرة الشراء هذا العام مع إضافة نحو 10 مليارات دولار إلى الحصة خلال الشهر الماضي فقط. وأوضح وارن بافيت أن ألفابت أصبحت من بين أكبر استثمارات بيركشاير، وتحتل المرتبة الخامسة أو السادسة في محفظة الشركة، بينما ساهمت تصريحاته لشبكة CNBC في زيادة ثروة بيج بنحو 8 مليارات دولار.

ويرى بافيت أن سباق الذكاء الاصطناعي الحالي لا يشبه مجرد منافسة تقنية، بل تحول إلى معركة استثمارية ضخمة ستحدد الفائزين في الاقتصاد الرقمي خلال السنوات القادمة.