«سوفت بنك» تتجه لطرح سندات بنحو 370 مليون دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي

تعتزم «سوفت بنك غروب» بيع سندات بنحو 60 مليار ين (369 مليون دولار) للمؤسسات الاستثمارية في اليابان هذا الشهر، بعدما طرحت سندات للمستثمرين الأفراد في السوق المحلية، إلى جانب سندات مقومة بعملات أجنبية في وقت سابق من العام.

تعتزم الشركة اليابانية طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة نحو 50 مليار ين، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 10 مليارات ين، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 يوليو، بحسب مدير الإصدار الرئيسي «دايوا سيكيوريتيز» (Daiwa Securities)، كما سيتولى إدارة الإصدار كل من «نومورا سيكيورتيز» و«إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز».

يبرز الإصدار الجديد تنامي احتياجات «سوفت بنك» التمويلية مع توسعها في استثمارات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تعهدها باستثمار نحو 65 مليار دولار في «أوبن إيه آي» (OpenAI). وكانت الشركة التي أسسها ماسايوشي سون قد جمعت بالفعل 678 مليار ين هذا العام من خلال طرح سندات ثانوية للمستثمرين الأفراد، كما اتجهت إلى أسواق السندات الأمريكية والمقومة باليورو في أبريل.

تزايدت المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، ما ضغط على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، بما في ذلك «آرم هولدينغز» التابعة لـ«سوفت بنك»، كما تراجع سهم «سوفت بنك» عن ذروته المسجلة أوائل يونيو، بعد تقارير أفادت باحتمال تأجيل الطرح العام الأولي لـ«أوبن إيه آي».

كما تدرس «سوفت بنك» الحصول على قرض هامشي مضمون بحصتها في «أوبن إيه آي»، مع خفض مستهدفها الأصلي إلى نحو 6 مليارات دولار، مقارنة مع 10 مليارات دولار كانت تستهدفها في البداية.

ويأتي أحدث إصدار لسندات الشركة بعد أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings) نظرتها المستقبلية للشركة من «سلبية» إلى «مستقرة» في 16 يوليو، مشيرة إلى تحسن الوضع المالي لـ«سوفت بنك» بأكثر مما كان متوقعاً في السابق، عقب الارتفاع الحاد في سعر سهم «آرم»، كما أكدت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل عند «BB+»، أي بدرجة واحدة دون الفئة الاستثمارية.