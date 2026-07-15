«دانوب» تتوقع طفرة كبيرة في مجتمع الأعمال بالإمارات

توقعت شركة «دانوب» حدوث طفرة كبيرة في مجتمع الأعمال بالإمارات خلال المرحلة المقبلة، وأن الدولة ستواصل النمو بوتيرة أكبر، وستوفر مزيداً من الفرص للشركات ومجتمع الأعمال وللمستثمرين الذين سيكونون أكثر استعداداً لضخ المزيد للاستثمار.

وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن ديرة تمثل بالنسبة له نقطة الانطلاق الأولى في عالم التجارة، مؤكداً أن افتتاح صالة عرض جديدة في المنطقة يحمل قيمة خاصة، كون علامة «ميلانو» بدأت مسيرتها منها. وأضاف أن الشركة تتوقع دخول سوق التصدير مرحلة نمو قوية خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يجعل الوقت مناسباً لتعزيز الاستثمارات والاستعداد للفرص الجديدة.

وتأتي الصالة الجديدة ضمن استراتيجية توسع طويلة الأمد تنفذها ميلانو من دانوب، التي واصلت استثماراتها رغم تقلبات الأسواق، بعد افتتاحها مؤخراً صالة عرض في منطقة مليحة بالشارقة، لتواصل اليوم تعزيز وجودها في ديرة، أحد أبرز مراكز تجارة التصدير وإعادة التصدير في المنطقة.

وتعد ديرة من أقدم وأهم المراكز التجارية في دبي، إذ تستقطب المشترين من دول رابطة الدول المستقلة، وشرق وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، إلى جانب أسواق عالمية أخرى، مستفيدة من مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جهته، سهيل ساجان، المدير في ميلانو من دانوب، في تصريحات صحفية خلال افتتاح «ميلانو من دانوب» صالة عرضها الجديدة المخصصة لقطاع الأعمال في منطقة ديرة، إن دولة الإمارات توفر أفضل بيئة داعمة للمستثمرين وهو ما يشجعها على تعزيز حضورها في أحد أهم مراكز تجارة الجملة والتصدير بدبي.

وتوقع أن تحقق الشركة نمواً بنسبة 20% خلال الأشهر الستة المقبلة في المبيعات، مدفوعاً بانتعاش أسواق التصدير وإعادة البيع، مشيراً إلى أن هذه هي صالة العرض الثالثة لنا، لكنها ليست متجر جملة تقليدياً، بل صالة عرض تعرض منتجاتنا بأفضل صورة ممكنة، بحيث يتمكن العملاء من رؤيتها وتجربتها بشكل أفضل.

وأشار إلى أن الشركة متواجدة بالفعل في أفريقيا، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي أطمح إليه، وأولويتنا حالياً هي تعزيز وجودنا في السوق الأفريقية، حيث أقدر حصتنا الحالية بنحو 30%، وأطمح للوصول إلى 100%. كما نركز أيضاً على التوسع في أسواق رابطة الدول المستقلة، حيث نملك القدرة على التوريد بسهولة.

وأوضح أن صالة العرض الجديدة صُممت لتكون مركزاً متكاملاً يخدم المصدرين وتجار الجملة والتجزئة، وتضم مجموعة واسعة من الأدوات الصحية، والمواد الكهربائية، والثريات، والبلاط، والعدد، بما يتيح للعملاء الحصول على احتياجاتهم من موقع واحد، مستفيدين من المخزون الكبير والأسعار التنافسية وسلسلة التوريد المتكاملة التي توفرها الشركة.

وأضاف أن الشركة حافظت على استمرارية عمليات الشحن طوال فترة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل، ولم تُعد أي حاوية إلى مصدرها، انطلاقاً من قناعتها باستمرار الطلب الحقيقي في الأسواق، مشيراً إلى أن هذا القرار بدأ ينعكس إيجاباً على نمو الأعمال واستعادة الزخم التجاري.

ويمثل افتتاح الصالة الجديدة رابع مواقع ميلانو من دانوب في ديرة، ويعكس تركيز الشركة على خدمة المصدرين وتجار إعادة البيع والمشترين الدوليين، مدعومة بسلسلة توريد متكاملة تشمل مرافق تخزين في منطقة جبل علي، تتيح تجميع منتجات متنوعة ضمن شحنة واحدة، بما يعزز كفاءة عمليات التوريد ويوفر مرونة أكبر للعملاء في مختلف الأسواق العالمية.