«سيمنس إنرجي» تنهي ارتباطها التاريخي بسيمنس وتتحول إلى «أومتيرا»

أعلنت مجموعة سيمنس إنرجي الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستغير اسمها مستقبلاً إلى «أومتيرا» (Omtera)، في خطوة تستهدف تعزيز استقلالية العلامة التجارية بعد انفصالها عن شركة سيمنس الأم، على أن تبدأ عملية الانتقال التدريجي خلال العام الجاري وتستغرق نحو عام ونصف.

وقالت المجموعة إن الاسم الجديد تم اختياره ليكون علامة تجارية مستقلة قابلة للاستخدام عالمياً، موضحة أنه اسم مبتكر لا يحمل معنى لغوياً محدداً، وهو أسلوب شائع في إعادة تسمية الشركات العالمية بهدف تسهيل حماية العلامة التجارية وانتشارها في الأسواق المختلفة.

ويمثل تغيير الاسم أحد آخر التحولات المرتبطة بانفصال سيمنس إنرجي عن مجموعة سيمنس، بعدما حافظت الشركة خلال السنوات الماضية على استخدام اسم سيمنس بموجب اتفاق ترخيص. وكان الاتفاق يسمح للشركة الجديدة باستخدام العلامة التجارية المحمية لمدة عشر سنوات مقابل رسوم تعتمد على حجم المبيعات، حيث بلغت تكلفة الترخيص نحو 300 مليون يورو خلال العام الماضي.

وكانت سيمنس إنرجي قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تمدد اتفاقية استخدام الاسم، التي ينتهي سريانها عام 2030، ما دفعها إلى التحول نحو بناء هوية تجارية مستقلة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ أن توقيت تغيير الاسم يأتي في ظل تحسن وضع المجموعة، قائلاً إن الشركة "كسبت ثقة العملاء وسوق رأس المال، وحسّنت ربحيتها، وتمتلك خطط نمو طموحة للسنوات المقبلة".

وأضاف أن قوة الشركة الحالية تجعل هذه المرحلة مناسبة للانتقال إلى علامة تجارية مستقلة، في وقت تركز فيه المجموعة على توسيع أعمالها في مجالات الطاقة والتحول نحو أنظمة أكثر استدامة.

وتنضم «أومتيرا» إلى قائمة متزايدة من الشركات العالمية التي اختارت أسماء مبتكرة بعد عمليات الانفصال أو إعادة الهيكلة، مثل تراتون التابعة لقطاع المركبات التجارية في مجموعة فولكس فاجن، وسي إيكونومي المالكة لسلاسل ساتورن وميديا ماركت، إضافة إلى أوموفيو وفيتيسكو المنبثقتين عن شركة كونتيننتال.