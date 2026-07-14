صعود مذهل بـ36 مليار دولار.. مؤسس "ديب سيك" يتجاوز عمالقة الذكاء الاصطناعي

شهد عالم الذكاء الاصطناعي صعود اسم جديد إلى قمة قائمة أصحاب الثروات في القطاع، بعدما أصبح ليانغ وينفنغ، مؤسس شركة "ديبسيك" DeepSeek الصينية، أغنى مبتكر لنماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، عقب ارتفاع ثروته إلى نحو 36 مليار دولار.

ووفقًا لـ مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، تضاعفت ثروة ليانغ بعد جولة التمويل الأخيرة لشركته الناشئة، بعدما كانت تقدر بحوالي 16.7 مليار دولار، ليتفوق بذلك على أسماء بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي، من بينها داريو أمودي المؤسس المشارك لشركة Anthropic، وغريغ بروكمان من OpenAI.

ويعود الجزء الأكبر من ثروة ليانغ إلى حصته الكبيرة في شركة DeepSeek، إذ تشير التقديرات إلى امتلاكه نحو 78% من أسهم الشركة بعد جولة تمويلية ضخمة بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولار، والتي رفعت تقييم الشركة إلى نحو 50 مليار دولار.

وتختلف حالة ليانغ عن العديد من مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، حيث يمتلك حصة ضخمة في شركته، بينما اضطر العديد من مؤسسي الشركات المنافسة إلى التخلي عن أجزاء كبيرة من ملكيتهم لصالح المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء خلال مراحل النمو.

رحلة من التداول إلى قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي

ولد ليانغ وينفنغ عام 1985 في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، ودرس الهندسة الإلكترونية وهندسة المعلومات والاتصالات في جامعة تشجيانغ، قبل أن يدخل عالم الاستثمار والتكنولوجيا.

وفي عام 2023، أسس شركة "ديبسيك" كامتداد لقسم الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق التحوط الخاص به Zhejiang High-Flyer Asset Management، الذي شارك في تأسيسه مع زملاء سابقين من الجامعة.

واعتمدت الشركة على استراتيجية مختلفة، إذ استفادت من استثمارات مبكرة في البنية الحاسوبية ورقائق الذكاء الاصطناعي، ما منحها القدرة على تطوير نماذج متقدمة رغم القيود المفروضة على تصدير بعض التقنيات الأمريكية إلى الصين.

الشركة التي فاجأت عمالقة الذكاء الاصطناعي

دخلت "ديبسيك" دائرة الاهتمام العالمي في عام 2025، بعدما أطلقت نماذج ذكاء اصطناعي حققت أداءً قريبًا من منافسيها الأمريكيين مثل OpenAI، ولكن بتكلفة تطوير وتشغيل أقل بكثير، ما أثار منافسة جديدة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.

ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة تعزيز حضورها، مع تطوير نماذج جديدة والتعاون مع شركات التكنولوجيا الصينية، في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومات والشركات حول العالم.

ويعكس صعود ليانغ وينفنغ تحولا كبيرا في خريطة الثروة التكنولوجية؛ فبعد أن هيمن مؤسسو شركات الإنترنت التقليدية مثل علي بابا وتينسنت على المشهد لسنوات، يبدو أن عصر الذكاء الاصطناعي بدأ بإنتاج جيل جديد من المليارديرات.

وبثروة تبلغ 36 مليار دولار، أصبح ليانغ أحد أبرز رموز سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، في وقت تتنافس فيه الشركات الكبرى على تطوير نماذج أكثر قوة وأقل تكلفة، قد تعيد رسم مستقبل التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.