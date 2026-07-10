46 مليار دولار تهرب من أسهم الأسواق الناشئة.. كوريا الجنوبية وتايوان في صدارة موجة البيع

شهدت أسواق الأسهم الناشئة موجة خروج قياسية لرؤوس الأموال الأجنبية خلال يونيو، مع سحب المستثمرين نحو 46.1 مليار دولار من محافظ الأسهم، مدفوعة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان، وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.

واستحوذت كوريا الجنوبية على الجزء الأكبر من موجة الخروج، بعدما سحب المستثمرون الأجانب نحو 30.5 مليار دولار من أسهمها، وهي أكبر موجة نزوح منذ أكثر من 25 عاماً، بينما سجلت تايوان تدفقات خارجة بقيمة 18.3 مليار دولار بفعل الضغوط على قطاع التكنولوجيا والرقائق.

وفي المقابل حافظت أسواق السندات الناشئة على جاذبيتها، حيث استقطبت 28.3 مليار دولار خلال الشهر، ما خفف من حدة الخسائر، رغم تحول إجمالي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى صافي خروج بقيمة 17.8 مليار دولار.

وأوضح المعهد أن المستثمرين ما زالوا مستعدين لتمويل اقتصادات الأسواق الناشئة عبر أدوات الدين، لكنهم أصبحوا أكثر تحفظاً تجاه الاستثمار في الأسهم، في ظل ارتفاع مخاطر التقييمات وعدم اليقين بشأن أرباح الشركات.

وسجلت الأسواق الناشئة في آسيا نحو 27 مليار دولار من إجمالي التدفقات الخارجة، كما شهدت الأسهم الصينية خروج 14 مليار دولار بعد تدفقات داخلة بلغت 8.1 مليارات دولار في مايو.

وحذر التقرير من أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وتقلب أسعار النفط، وارتفاع تكلفة التمويل، وعدم وضوح آفاق الاقتصاد الصيني، قد تزيد الضغوط على الأسواق الناشئة.

ورغم موجة بيع الأسهم أكد التقرير أن الأسواق الناشئة لا تزال تستقطب رؤوس الأموال إجمالاً بفضل قوة تدفقات الديون، حيث بلغت إصدارات السندات السيادية في النصف الأول نحو 170 مليار دولار، في أقوى أداء للنصف الأول خلال السنوات الأخيرة.