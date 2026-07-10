«إم جي إكس» الإماراتية لاعب عالمي في تمويل الذكاء الاصطناعي والرقائق





رسخت شركة «إم جي إكس» الإماراتية مكانتها أحد أبرز المستثمرين العالميين في قطاعات الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية، وفق دراسة حديثة صادرة عن كلية إدارة الأعمال الإسبانية «آي إي»، التي أشارت إلى تصاعد دور الشركة في تمويل مشاريع التكنولوجيا الاستراتيجية طويلة الأجل.

وسلط التقرير الضوء على استثمارات «إم جي إكس» في صفقات كبرى بمجال الذكاء الاصطناعي، من بينها دعم شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي»، والمساهمة في تمويل شركة «إكس إيه آي» التابعة للملياردير إيلون ماسك، ضمن توجه عالمي متزايد لضخ رؤوس أموال ضخمة في التقنيات الناشئة.

وكشف التقرير عن تحول كبير في استراتيجيات صناديق الثروة السيادية حول العالم، التي تدير أصولاً تتجاوز 15 تريليون دولار، مع تركيز متزايد على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات باعتبارهما من القطاعات الحيوية للأمن الاقتصادي والتنافسية المستقبلية.

وأوضح خافيير كابابي، مدير أبحاث الثروات السيادية في كلية «آي إي»، أن الصناديق السيادية لم تعد تركز فقط على تحقيق العوائد المالية، بل أصبحت أدوات استراتيجية لدعم البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الصناعات الحيوية، وتأمين مواقع متقدمة في سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب الدراسة، تراجعت أعداد الاستثمارات المباشرة بنسبة 17% إلى 391 صفقة، إلا أن قيمة الإنفاق قفزت بنسبة 91% لتصل إلى 404 مليارات دولار، مقارنة بالبيانات الواردة في تقرير 2024، ما يعكس توجه المستثمرين نحو صفقات أكبر وأكثر استراتيجية.

واستحوذت استثمارات الذكاء الاصطناعي وحدها على نحو ثلث إجمالي الإنفاق، مع جذب شركات تقنية بارزة مثل «ستارجيت» و«أوبن إيه آي» و«داتابريكس» لرؤوس أموال ضخمة من مستثمرين سياديين يبحثون عن فرص نمو طويلة الأجل.