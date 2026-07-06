الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية





وفي الوقت نفسه، واصلت الأسواق المالية العالمية أداءها الإيجابي، مدعومة بانتعاش أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وتراجع أسعار النفط، وانحسار حدة التوترات الجيوسياسية، في حين يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

حسابات ترامب

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك وأسواق «ناسداك» معاً من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في خطوة رمزية وغير مسبوقة للاحتفال بالإطلاق الرسمي لبرنامج الاستثمار الحكومي الموجه للأطفال المعروف باسم «حسابات ترامب» (Trump Accounts).

وأعلن ترامب أن الحكومة الأمريكية أودعت أول مساهمة بقيمة ألف دولار في أكثر من 500 ألف من «حسابات ترامب» الاستثمارية المخصصة للأطفال، وذلك ضمن أول دفعة تمويل في إطار البرنامج الجديد للادخار والاستثمار.

ويستهدف البرنامج الأطفال الأمريكيين المولودين خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2028، حيث تودع الحكومة ألف دولار في حساب استثماري لكل طفل مؤهل، على أن تُستثمر الأموال في صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة بهدف تحقيق نمو طويل الأجل، وفقاً لوكالة رويترز.

وجاء إعلان ترامب خلال مراسم قرع جرس افتتاح التداول في كل من بورصتَي نيويورك وناسداك من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، احتفالاً بإطلاق البرنامج.

ويقول مؤيدو البرنامج إنه يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وتشجيع الاستثمار طويل الأجل بين الأطفال الأمريكيين، في حين يرى منتقدون أن الأسر ذات الدخل المنخفض قد تجد صعوبة في إضافة مساهمات لاحقة إلى هذه الحسابات، ما قد يحد من استفادتها الكاملة من البرنامج.

الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، يوم الاثنين، مع انتعاش أسهم شركات الرقائق، حيث تقدم سهم برودكوم بعد تمديد شراكتها مع أبل، في حين يتطلع المستثمرون إلى بدء موسم أرباح الربع الثاني.

سجل مؤشر داو جونز لفترة وجيزة رقماً قياسياً جديداً خلال جلسة التداول قبل أن يتراجع. سجل مؤشر الشركات الكبرى مستوى إغلاق قياسياً يوم الخميس.

وارتفع سهم شركة برودكوم بنسبة 4% بعد أن اتفقت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية مع شركة أبل على تمديد اتفاقيتهما حتى عام 2031 لتطوير وتوريد مجموعة من الرقائق الإلكترونية المصممة حسب الطلب.

وارتفع مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، في حين ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.8%، متعافياً بعد جلستين متتاليتين من الخسائر.

ومن المقرر أن تبدأ شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية لصناعة الرقائق الإلكترونية تداولاتها في بورصة ناسداك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أفاد معهد إدارة التوريد أن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية انخفض بشكل طفيف إلى 54.0 الشهر الماضي، متوافقاً مع التوقعات.

الساعة 12:17 ظهرًا في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 58.93 نقطة، أو 0.11%، ليصل إلى 52,841.14 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 52.99 نقطة، أو 0.71%، ليصل إلى 7,536.23 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب 361.98 نقطة، أو 1.40%، ليصل إلى 26,194.77 نقطة.

وشهدت المؤشرات الرئيسة الثلاثة ارتفاعًا بنحو 2% لكل منها الأسبوع الماضي، على الرغم من استمرار تقلب أسهم أشباه الموصلات بعد أن كانت المحرك الرئيس لارتفاع السوق هذا العام.

وقد اعتبرت الأسواق القوة الأخيرة في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات والخدمات المالية مؤشرًا على أن الارتفاع قد يتوسع ليشمل قطاعات أخرى غير الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

قال توماس هايز، رئيس مجلس إدارة شركة جريت هيل كابيتال: «لا تزال تجارة كل شيء مزدهرة. أعتقد أن القطاعات التي كادت تنهار خلال الحرب الإيرانية ستواصل تفوقها وجذب المزيد من العروض».

ومع تسارع وتيرة إعلان أرباح الربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر، ستشكل هذه الأرباح اختبارًا جديدًا للأسواق. ومن المتوقع أن تعلن كل من دلتا إيرلاينز وبيبسيكو عن نتائجها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت الشركة عن خفض نحو 2.1% من قوتها العاملة، أي ما يقارب 4800 وظيفة.

وأضاف هايز: «ما يقوله السوق هو أن مايكروسوفت لا تستطيع تحمل جميع نفقاتها الرأسمالية، ولا يوجد عائد واضح على رأس المال المستثمر حتى الآن. لذلك، يُنظر إلى تسريح الموظفين بدلاً من ترشيد الإنفاق الرأسمالي على أنه إجراء سلبي».

وقد خفف المستثمرون قليلاً من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة. وجاء تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الوظائف الأسبوع الماضي أضعف من المتوقع، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 23% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقرر عقده في 29 يوليو، بانخفاض عن نحو 30% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وقد ارتفعت التوقعات المتشددة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، وهو الأول في عهد الرئيس الجديد كيفن وارش. ومن المقرر صدور محضر الاجتماع يوم الأربعاء.

وصرح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الاثنين، بأن التوجيهات المستقبلية يمكن أن تكون «أداة قيّمة» تُسرّع من تأثير السياسة النقدية في ظل الظروف المناسبة، ولكنها قد تُصبح إشكالية عند استخدامها بشكل غير مرن.

وانخفضت أسهم شركة أورايلي أوتوموتيف بنسبة 6.5%. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز يوم الخميس أن شركة بيع قطع غيار السيارات بالتجزئة قدّمت عرضًا نقديًا لشراء شركة جينوين بارتس، التي انخفضت أسهمها بنسبة 3.5%.

وانخفضت أسهم شركة سبيس إكس بنسبة 0.3%. من المقرر أن تنضم شركة إيلون ماسك العملاقة في مجال الصواريخ والذكاء الاصطناعي إلى مؤشر ناسداك 100، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيس، يوم الثلاثاء.

وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة 1.57 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.52 إلى 1 في بورصة ناسداك.

ولم يسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أي مستويات قياسية جديدة، سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض، خلال 52 أسبوعًا. (تقرير من راجيني ماثور وأفيناش ب في بنغالورو؛ تحرير بوجا ديساي)

الأسهم الأوروبية

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي بعد بلوغه مستوى قياسياً يوم الاثنين، حيث جنى المستثمرون أرباحاً عقب ارتفاع قوي، في حين عزز عرض الاستحواذ على إيزي جيت بقيمة 7.34 مليارات دولار أسهم الشركة.

وانخفض المؤشر الأوروبي بنسبة 0.35% إلى 650.5 نقطة عند الإغلاق. وكان قد بلغ ذروة تاريخية عند 654.44 نقطة في وقت سابق من الجلسة، بعد أن سجل أقوى أداء أسبوعي له منذ منتصف مايو الماضي.

مع انخفاضات بلغت 1.81% و1.80%، كانت أسهم المرافق والرعاية الصحية أكبر العوامل المؤثرة سلبًا في المؤشر. كما تراجعت أسهم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.67%.

مع ذلك، خالف مؤشر داكس الألماني (DAX) الضعف الإقليمي الأوسع، وارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.15%، مسجلاً مستوى قياسيًا، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

ارتفعت الطلبات الصناعية في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في مايو.

كتب محللو دويتشه بنك، بقيادة رئيس قسم استراتيجيات الأسهم الأوروبية والأصول المتعددة ماكسيميليان أولير، في مذكرة: «تجاهل المستثمرون إلى حد كبير الأسهم الألمانية في الربع الثاني. نتوقع أن يتغير الوضع».

«ستكون الشركات الألمانية متوسطة الحجم، وخاصة تلك المعرضة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية، من بين أكبر الرابحين في الأسواق».

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى موسم إعلان الأرباح، الذي قد يكون حاسمًا بالنسبة للأسهم، ويمنحها زخمًا جديدًا إذا جاءت النتائج أقوى من المتوقع.

قال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في جيفريز: «يُفترض أن يكون موسم إعلان الأرباح القادم بمثابة اختبار لقطاع الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن يُؤثر على أداء السوق خلال الأشهر المقبلة».

وأضاف: «كانت هناك مخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة، وما إذا كان الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي سيُحقق العوائد المتوقعة. نحن متفائلون بشأن موسم إعلان الأرباح. لا يزال الإنفاق الرأسمالي قويًا، وطالما استمر تدفق الأموال، فمن المتوقع أن تحظى القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بدعم قوي».

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت في مايو بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التقديرات.

ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعًا في المنطقة، شركة إيزي جيت، التي قفز سهمها بنسبة 9.28% بعد أن وافقت شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة مبدئيًا على عرض استحواذ مُحسّن من شركة الاستثمار الأمريكية كاسل ليك، مما يُقيّم الشركة بما يصل إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني (7.34 مليار دولار).

وكانت أسهم الدفاع من بين القطاعات الأكثر ربحًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.33%، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا دون أي مؤشرات على انحسارها. أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات الدفاع مدفوعين بتوقعات بأن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ستدعم هذا القطاع.

ارتفع سهم شركة إكسيل بنسبة 2.12% بعد أن توصلت شركة تاليس إلى اتفاق لشراء حصة عائلة جورجي المسيطرة في شركة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

وصعد سهم إيرباص بنسبة 1.58%. وأفادت مصادر في القطاع أن الشركة المصنعة للطائرات حددت هدفًا داخليًا يتمثل في تسليم 900 طائرة هذا العام، بعد أن سلمت أكثر من 89 طائرة في يونيو، مع الإبقاء على توقعاتها الرسمية لتسليم 870 طائرة للعام بأكمله دون تغيير.

وتقدم سهم فيراري بنسبة 2.22% بعد أن أطلقت الشركة المصنعة لسيارات السباق الفاخرة طرازًا محدود الإصدار بمحرك 12 أسطوانة وناقل حركة يدوي.

ورفع بنك جيه بي مورغان تصنيفه لليونان من «محايد» إلى «زيادة الوزن»، مشيرًا إلى التدفقات النقدية المتوقعة بنحو مليار دولار أمريكي نتيجة إدراج بعض الأسهم اليونانية في مؤشر ستوكس 600 في وقت لاحق من هذا العام.

الأسهم الأسيوية

ارتفع المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا اليوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ‌بعدما ساهم انخفاض أسعار النفط والزخم الإيجابي في الأسواق العالمية في تعزيز معنويات المستثمرين. وصعد توبكس 0.50 بالمئة ليغلق عند 4084.74 نقطة مسجلا أطول سلسلة مكاسب منذ أغسطس 2025. أما المؤشر نيكي ⁠225 القياسي الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا فأغلق دون تغير عند 69737.69 نقطة.

يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون التوقعات المتعلقة بسياسات البنوك ‌المركزية إذ يظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكا) موقفا يميل للتشديد النقدي تحت قيادة رئيسه كيفن ‌وارش في حين من المتوقع أن يواصل بنك ‌اليابان المركزي سياسة تشديد السياسة النقدية. وفي ‌الوقت نفسه، ساهمت زيادة ‌توقعات إنتاج النفط وإعادة فتح مضيق هرمز في توفير حالة من الارتياح بالأسواق.

واستأنف ‌الين اتجاهه الهبوطي مما يبقي المتداولين ⁠في حالة من الترقب لتدخل محتمل من جانب السلطات في طوكيو.

وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم لدى ⁠نومورا للأوراق المالية «ستستمر ⁠التقلبات في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في التأثير على اتجاه المؤشر نيكي 225، سواء بالارتفاع ⁠أو الانخفاض».

وقادت قطاعات الشحن والسيارات والآلات المكاسب في السوق بشكل عام، وارتفع سهم تويوتا موتور 3.36 بالمئة وزاد سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 8.39 بالمئة. وتصدرت شركات التوريد لقطاع التكنولوجيا الخسائر على ‌المؤشر نيكي. وكان أكبر الخاسرين سهم شركة تايو يودن الذي هبط 10.58 بالمئة تلاه سهم إيبيدن الذي نزل 8.37 بالمئة وسهم موراتا للتصنيع الذي تراجع 7.49 بالمئة. ومن بين 225 على المؤشر نيكي، صعد 177 سهما وانخفض 48 سهما.

وتراجع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 5ر0% إلى 33ر8051 نقطة.

في المقابل ارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 1ر1% ليصل إلى 32ر23616 نقطة فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة أقل من 1ر0% ليصل إلى 24ر4041 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2ر0% ليصل إلى 8831 نقطة.

وهبطت أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، حيث تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بواقع 40 سنتا ليصل إلى 72ر71 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي، بواقع 29 سنتا ليصل إلى 40ر68 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 29ر162 ين ياباني من 32ر161 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1419ر1 دولار من 1437ر1 دولار.