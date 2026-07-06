عقارات دبي الفاخرة تلمع في عيون الأثرياء





يشهد سوق عقارات دبي الفاخرة طفرة قياسية مستمرة، حيث سجلت مبيعات المنازل الفاخرة (التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار) رقماً قياسياً جديداً بلغ 5.1 مليار دولار. يعكس هذا الزخم الثقة الاستثمارية العالمية المتزايدة في الإمارة كمركز مالي وسياحي آمن ومستدام.

وسجلت سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي مبيعات قياسية خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً إلى حد بعيد بصفقات جرى الاتفاق عليها قبل التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، وفقاً لشركة «نايت فرانك».

وبلغت مبيعات المنازل التي تتجاوز أسعارها 10 ملايين دولار نحو 5.1 مليارات دولار (18.71 مليار درهم) خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بارتفاع نسبته 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ذكرته الشركة العقارية.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «نايت فرانك»: «في ضوء الصراع الإقليمي الحالي، يعكس هذا الرقم القياسي الجديد صفقات جرى الاتفاق على معظمها قبل الصراع، لكنها سُجلت بعد ذلك بأربعة إلى ستة أسابيع». وأضاف: «لا يعني ذلك أن نشاط السوق توقف، إذ نرى صفقات يومية تواصل الظهور، في ظل بقاء العوامل الأساسية من دون تغيير».

وبلغ عدد صفقات المنازل الفاخرة 296 صفقة خلال النصف الأول، بواقع مع 165 صفقة في الربع الأول و131 صفقة في الربع الثاني. كما سجلت المنازل التي تتجاوز قيمتها 25 مليون دولار (92 مليون درهم) رقماً قياسياً جديداً مع إتمام 26 صفقة خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات جمعتها شركة الاستشارات العقارية العالمية.