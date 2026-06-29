كوريا الجنوبية تضخ 1.3 تريليون دولار لترسيخ ريادتها في سباق الذكاء الاصطناعي والرقائق





تستعد مجموعتا «سامسونج» و«إس كيه» الكوريتان للإعلان عن خطة استثمارية تاريخية تصل قيمتها إلى 1.3 تريليون دولار (2000 تريليون وون) خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة كوريا الجنوبية كإحدى القوى العالمية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الاستثمارات ضمن الاستراتيجية الصناعية للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الهادفة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للبلاد في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين وتايوان، مع التركيز على الصناعات المستقبلية.

وبحسب تقارير إعلامية كورية، تعتزم «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إنشاء ما بين أربعة وخمسة مصانع جديدة لأشباه الموصلات في منطقة غوانغجو، إضافة إلى توسعات في منشآت تغليف الرقائق وإنتاج رقائق الذاكرة في مقاطعتي تشونغ تشونغ الجنوبية والشمالية.

ومن المنتظر أن تُكشف تفاصيل الخطة خلال فعالية رسمية في المكتب الرئاسي، حيث سيعرض الرئيس لي مبادرة «المشروعات الثلاثة العملاقة للقفزة الكبرى إلى الأمام»، فيما يقدم رئيسا مجلسي إدارة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه غروب» الخطط الاستثمارية لشركتيهما.

وتعكس هذه الخطوة الارتفاع المتسارع في الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي، ورقائق الذاكرة، والبنية التحتية لمراكز البيانات، مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المادي.

كما تتضمن الاستثمارات المرتقبة تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع القدرات الإنتاجية، ودعم سلاسل توريد الرقائق، بما يعزز قدرة كوريا الجنوبية على تلبية الطلب العالمي المتزايد.

ويرى محللو «سيتي غروب» أن هذه الاستثمارات الحكومية والخاصة ستدعم النمو المستدام لسلسلة توريد أشباه الموصلات الكورية، وستنعكس إيجاباً على شركات معدات تصنيع الرقائق، في ظل استمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخطط التوسع في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة.