ضريبة المليارديرات في ألمانيا .. خطوة جريئة لدعم التعليم وتحفيز الاقتصاد

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن دعمه لفرض ضريبة على المليارديرات، قائلا إنها قد تجمع عدة مليارات من العائدات التي قد تساعد في تمويل التعليم العام.

وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "إذا فرضنا ضريبة على جزء صغير من ثرواتهم، فسوف نحصل على ما بين 5 إلى 6 مليارات يورو"، داعيا إلى استخدام العائدات لتجديد المدارس والاستثمار في مرافق المدارس والموظفين.

وبحسب بحث أجرته مجلة "ماندجر"، هناك 249 مليارديرا في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون الألماني لا يمكن تخصيص الضرائب لأغراض محددة. وفي كل الأحوال، فإن سياسة التعليم من اختصاص الولايات الألمانية، كما أن بناء المدارس من عمل البلديات، وليس من اختصاص الحكومة الاتحادية.

وقال هابيك أيضا إنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن تدعم دورات التدريب على القيادة للمتدربين "بمبلغ ألف يورو على سبيل المثال، إذا أضافت شركة التدريب 500 يورو أخرى". وقد طالب قطاع التجارة مؤخرا بهذا الدعم، ودعت إليه أحزاب أخرى.

وأكد هابيك خطته التي تقضي بتمويل الدولة لتوسيع شبكة الكهرباء مقدما بدلا من تمويلها من قبل المستهلكين من خلال فواتير الكهرباء. كما اقترح زيادة المبلغ الذي يمكن للعمال خصمه من ضرائبهم لتعويضهم عن تكاليف العمل مثل التنقل أو التدريب الإضافي. واقترح رفع المبلغ إلى 1500 يورو من 1230 يورو حاليا.

ومن المتوقع أن تجرى انتخابات عامة مبكرة في ألمانيا في 23 فبراير المقبل.