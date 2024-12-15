شركات النقل الألمانية ترفض الاستغناء عن العمال السوريين

انضم قطاع النقل العام في ألمانيا إلى الجدل المثار حاليا في البلاد بشأن ما إذا كان يجب على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام الأسد.

ومثلما فعل مديرون ورؤساء النقابات في قطاعات أخرى، قال رئيس نقابة شركات النقل الألمانية (في دي في) إن وجود العمال السوريين أمر حيوي لاستمرار عملهم والحفاظ على تشغيل القطارات والحافلات في البلاد.

وقال إينجو فورتمان، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ):"لا يمكننا الاستغناء عنهم في العديد من المجالات".

وأضاف أنه في قطاع النقل العام فقط، يعمل حوالي ألفي سوري في خدمات القيادة في وسائل النقل على مستوى البلاد. وإذا غادروا ألمانيا، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم النقص القائم بالفعل في العمالة في هذه الصناعة.

ووصف فورتمان مطالب ينس شبان، السياسي البارز في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، بإعادة السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد بأنها محض دعاية سياسية.

وقال: "نحن نضر بألمانيا كموقع تجاري إذا لم يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في العمل هنا من البقاء معنا".