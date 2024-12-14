ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات اليوم السبت أن صادرات الشركات الكورية الجنوبية الكبرى ارتفعت بمقدار 2ر16% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، بفضل الصادرات القوية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الكيميائية، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

وبلغت قيمة صادرات الشركات الكبرى 7ر116 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقابل 100 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ومن ناحية أخرى، تراجعت صادرات الشركات المتوسطة الحجم بنسبة 1ر4% خلال الفترة المذكورة، بسبب ضعف مبيعات منتجات النقل في الخارج، بينما زادت صادرات الشركات الصغيرة الحجم بمقدار 6ر5%.

وشكلت صادرات أكبر 10 شركات مصدرة 4ر37% من إجمالي الصادرات في الربع الثالث ارتفاعا من 2ر34% قبل عام.

وارتفعت حصة أكبر 100 شركة مصدرة في البلاد بنسبة 3ر2 نقطة مئوية خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 6ر67%.