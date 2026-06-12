النفط يواصل خسائره بعد إلغاء ترامب ضربات إيران

تراجعت أسعار النفط اليوم ​الجمعة مواصلة خسائرها من الجلسة الماضية بعد أن ‌ألغى ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران، مما هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة وقعت هذا الأسبوع.

بحلول الساعة 0042 بتوقيت ⁠جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 89.17 دولارا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 ‌دولار أو 1.4 بالمئة إلى 86.48 دولارا. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت 4.2 ‌بالمئة والخام الأمريكي 4.4 بالمئة.

وبعدما هدد إيران ‌بقصفها "بقوة شديدة"، ألغى ترامب الضربات المخطط لها أمس ‌الخميس قائلا إن ‌المحادثات مع إيران أحرزت تقدما.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "في حين أن هذا قد يكون، بالطبع، مجرد أمل ​كاذب ⁠آخر، فإن ⁠رد فعل السوق كان سريعا وقاطعا".

وأعلنت إيران يوم الأربعاء إغلاق مضيق هرمز محذرة من تعرض ⁠أي سفينة تحاول المرور عبره لإطلاق النار. وأدى إغلاق طهران للمضيق، الذي يمر عبره عادة خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال الجيش الأمريكي على ‌وسائل التواصل الاجتماعي إن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي.

وقال ​سيكامور إنه حتى مع انخفاض أسعار النفط، "ما دام أن السعر يمكن أن يظل فوق مستوى 80 دولارا، فإن المخاطر تميل بقوة ​لدفع الأسعار نحو الارتفاع".