دبي تطلق «SME in a Box» منصة موحدة لتسريع تأسيس المشاريع الناشئة

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة SME in a Box، لتقديم حلول متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تسهيل وتسريع تأسيس الأعمال ومزاولتها في الإمارة، بما يسهم في خفض الوقت والتكاليف بشكل كبير بالنسبة إلى رواد الأعمال. وتمنح المبادرة نقطة انطلاق موحدة، تتيح لمؤسسي الشركات الوصول إلى الخدمات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها، بما يشمل خدمات الترخيص والخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الخدمات التشغيلية، من خلال شبكة من الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات الموثوق بهم.

المبادرة تختصر الحلول والإجراءات التي كانت تتطلب البحث عن موردين متعددين ومقارنتهم، والتعاقد معهم بشكل منفصل؛ إذ تجمع تحت مظلة واحدة مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض؛ ما يسهّل رحلة تأسيس الأعمال ويعزز كفاءتها.

تأمين الخدمات

بالنسبة إلى العديد من الشركات الصغيرة فإن إطلاق الأعمال يتطلب عادة التعامل مع جهات متعددة لتأمين هذه الخدمات، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى تأخير الإجراءات، وتكرار عمليات التسجيل، وتحمّل تكاليف إضافية قبل بدء النشاط الفعلي. وتعمل SME in a Box على إزالة هذه العقبات والتحديات، من خلال تسريع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، وتقليل الأعباء الإدارية، وخفض التكاليف.

ويؤكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن القيمة الإجمالية للعروض والمزايا، التي توفرها الحلول، تُقدَّر بأكثر من 80 ألف درهم لكل شركة عبر مجموعة من الخدمات التشغيلية الأساسية، وذلك حسب الخدمات التي يتم تفعيلها واحتياجات كل شركة. وتتحقق هذه الوفورات من خلال رسوم معاملات مخفضة، وإعفاءات من بعض الرسوم، ودعم لعمليات التسجيل والتفعيل، وتخفيضات على الخدمات، وباقات تفضيلية من الشركاء، كما يمكن لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مزايا إضافية لعمليات التسجيل، بما يسهم في دعم المشاريع الوطنية الرائدة.

وأضاف المهيري: «إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية تسهم الحلول في تسريع رحلة تأسيس الأعمال، من خلال توفير ما يصل إلى 200 ساعة من الوقت، الذي يُستغرق عادة في البحث عن مزودي الخدمات، ومقارنة العروض والتفاوض، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والتفعيل؛ ما يتيح لروّاد الأعمال التركيز على تنمية أعمالهم، وتعزيز نموها منذ المراحل الأولى. ومن خلال التواصل المباشر مع رواد الأعمال أدركنا أن أكثر ما يحتاجون إليه اليوم هو الوضوح والسرعة والكفاءة من حيث التكلفة. وقد صُممت حلول SME in a Box كونها حلولاً عملية لتحديات رحلة تأسيس الأعمال، عبر تقليل الخطوات وتقليص فترات الانتظار، وتوضيح التكاليف منذ البداية، حيث يستطيع المؤسسون معرفة ما سيحصلون عليه، والمدة الزمنية المطلوبة، والتكلفة المتوقعة قبل البدء».

شراكة القطاع الخاص

تعكس المبادرة تحولاً أوسع في أسلوب دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة - يواصل المهيري حديثه - بدءاً من تقديم خدمات منفصلة إلى توفير بيئة تشغيلية متكاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية؛ لتقليل التكاليف وتسريع الوصول إلى السوق، وتعزيز الثقة واليقين لدى المؤسسين. مضيفاً: «وفي ظل المتغيّرات العالمية المتسارعة يبقى هدفنا أن تظل دبي الوجهة الأكثر كفاءة وموثوقية، وسهولة لتأسيس الأعمال وتنميتها. وتمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، وسنواصل تطويرها وتوسيعها، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33».

ويدعم هذه الحلول 18 شريكاً من القطاع الخاص؛ يقدمون باقات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعماً مبسطاً لعمليات التسجيل والتفعيل، بما يساعد الشركات على خفض تكاليف التأسيس، وتبسيط الإجراءات والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل أسرع، كما يمكن تفعيل بعض الخدمات الرقمية، مثل خدمات المدفوعات والخدمات اللوجستية والاتصالات خلال 24 ساعة فقط؛ من خلال عمليات تسجيل متكاملة وآليات تحقق مؤتمتة. بينما تستوجب الخدمات الأكثر تعقيداً - مثل فتح الحسابات المصرفية للشركات، والحصول على موافقات التراخيص - الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، مع الاستفادة من إجراءات تسجيل وتحقق مسبقة تسهم في تقليل فترات الانتظار والأعباء الإدارية. وسيتم دمج SME in a Box مع منصة «استثمر في دبي» من أجل توفير نقطة دخول رقمية موحدة، وإتاحة الفرصة للحصول على خدمات التأسيس والتشغيل عبر واجهة واحدة.

منصة واحدة

واختتم المهيري حديثه مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون في إطار «مقر رواد أعمال دبي»، المبادرة التي تربط بين المؤسسين والمستثمرين والشركات وشركاء المنظومة ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33. ويضمن هذا التكامل انتقال الشركات بسلاسة من مرحلة التأسيس إلى التوسع، مع الاستفادة من منظومة دعم متكاملة، تشمل الإرشاد وفرص التمويل وبرامج النمو والدخول إلى الأسواق والشراكات الاستراتيجية من خلال منصة واحدة.