النفط يتراجع مع ترقب تطور المحادثات بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها أربعة بالمئة في الجلسة ‌السابقة، في وقت يترقب فيه المتداولون أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات المعقدة بين إيران والولايات المتحدة وذلك بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفضت ⁠العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.43 بالمئة إلى 98.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:53 بتوقيت جرينتش، في حين خسرت العقود ‌الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار أو 1.77 بالمئة إلى 92.23 دولارا للبرميل.

وقفزت ‌أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن ‌شن الجيش الأمريكي هجمات جديدة في إيران، مما ‌أضر بالآمال التي ‌سادت مطلع هذا الأسبوع بشأن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء ‌الحرب.

وعقب وقف إطلاق النار في أبريل ، أشار كلا الجانبين إلى إحراز تقدم في المحادثات ⁠الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لتدفقات النفط والغاز العالمية. لكن تصاعد الأعمال القتالية في الوقت الراهن يهدد تلك المفاوضات.

وكثفت إسرائيل قصفها على لبنان أمس الثلاثاء، مما ‌زاد من الضغوط على جهود السلام.

ومع ذلك، فإن أنباء عن عبور بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال من مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية رفعت التوقعات باحتمال إعادة فتح الممر المائي قريبا، مما سيزيد من الإمدادات العالمية.