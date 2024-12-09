نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3% سنوياً خلال نوفمبر

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 923ر626 تريليون ين (18ر4 تريليونات دولار)، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعه بنسبة 6ر2% وهي نفس نسبة النمو في أكتوبر.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال نوفمبر بنسبة 3ر3% سنويا إلى 160ر549 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر2% خلال الشهر السابق

وارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% إلى 762ر77 تريليون ين مقابل 7ر0 في الشهر السابق.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر25% إلى 798ر4 تريليونات ين، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر22% خلال أكتوبر.