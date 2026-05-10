أرماني تدرس تقسيم 15% بين لوريال وإل.في.إم.إتش وإيسيلور لوكسوتيكا

قالت صحيفة ​لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم الأحد إن ‌دار ​جورجيو أرماني للأزياء تدرس بيع حصة تبلغ 15 بالمئة مقسمة بالتساوي بين ثلاثة مشترين كان قد اختارهم المصمم الإيطالي الشهير قبل وفاته العام ⁠الماضي.

وذكر أرماني، الذي توفي عن عمر 91 عاما في سبتمبر أيلول، في وصيته مجموعة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع ‌الفاخرة وشريكين تجاريين هما لوريال لمستحضرات التجميل وإيسيلور لوكسوتيكا من بين مشترين ‌مفضلين للحصص في شركته.

وبناء على وصية أرماني ‌الذي أسس المجموعة، يجب أن ‌تتم عملية بيع حصة ‌أولية تبلغ 15 بالمئة في المجموعة في ​غضون فترة ‌تتراوح بين 12 ​و18 شهرا من ⁠وفاته.

وذكرت الصحيفة، دون تسمية مصادر، أن الرئيس التنفيذي للمجموعة جوزيبي مارسوتشي يعد خطة ​عمل ⁠في ⁠وقت اتخذ فيه خطوات لتعيين مستشارين للإشراف على عملية البيع، على أن ⁠يعرض المستشاران الخطة الخمسية لاحقا على مستثمرين محتملين.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة تدرس، قبل الإطلاق الرسمي للعملية، تقسيم الحصة البالغة 15 بالمئة إلى ثلاثة أجزاء، ‌مضيفة أن هذا سيساعد على الحفاظ على مشاركة ​المشترين الثلاثة في المرحلة الأولية.

وقال ممثل عن أرماني إن المجموعة ليس لديها أي تعليق على تقرير الصحيفة.