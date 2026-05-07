الفجيرة توقع 3 اتفاقيات استراتيجية لدعم الاستدامة والاستثمار





سجلت حكومة الفجيرة خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات 2026» حضوراً اقتصادياً لافتاً، بمشاركة 23 مصنعاً وشركة من القطاع الخاص، من أبرزها شركة الصناعات الغذائية العالمية، وشركة الإمارات للصناعات البلاستيكية، وشركة الملا للصناعات، والفجيرة لصناعة البناء. كما شهدت المشاركة توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات البيئة وإدارة النفايات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تسارع وتيرة التحول الصناعي والاستثماري في الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاقتصاد المستدام والصناعات المتقدمة.

وجاءت مشاركة حكومة الفجيرة ضمن منصة موحدة استعرضت خلالها الإمارة حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية والمبادرات الصناعية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز المحتوى الوطني، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ورفع تنافسية الصناعات المحلية إقليمياً وعالمياً.

وشكلت الاتفاقيات الموقعة أبرز مخرجات المشاركة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الفجيرة للبيئة وشركة «هولسيم الإمارات» لإنشاء إطار عمل لتصميم وتطوير هياكل شعاب مرجانية اصطناعية نشطة بيولوجياً مصنوعة من مواد طبيعية، بهدف استعادة النظم البيئية البحرية، وزيادة المخزون السمكي، وحماية السلاحف البحرية، ودعم السياحة البيئية المستدامة، ضمن مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي 2051 والتنوع البيولوجي 2031.

وأكدت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن الشراكة تعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في حماية البيئة البحرية وإعادة الموائل الطبيعية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وترسخ المسؤولية البيئية.

من جانبه، أوضح علي فاروق سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «هولسيم الإمارات»، أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً لدور القطاع الصناعي في دعم استعادة التنوع البيولوجي، عبر توظيف مواد منخفضة الكربون وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما ينسجم مع أهداف الحياد المناخي 2050.

وفي محور إدارة النفايات الصلبة، شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية الفجيرة وشركة «جيوسايكل ويست ريسيكلينج» لإعداد دراسة متكاملة لإدارة النفايات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم، بما يعزز كفاءة الاستدامة البيئية ويرتقي بجودة الخدمات.

كما وقعت بلدية الفجيرة اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر حلول تمويلية مبتكرة وبرامج متخصصة، بما يسهم في تسريع نمو رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن الاتفاقيات تمثل رافعة حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار وتمكين المشاريع الوطنية من النمو المستدام، مشيراً إلى أن «اصنع في الإمارات» يمثل منصة استراتيجية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات.

وسلطت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الضوء على المقومات التنافسية في قطاع الموارد الطبيعية والتعدين، مستعرضة عينات من الصخور والمعادن، إلى جانب طرح فرص استثمارية واعدة، كما قدمت عرضًا لأحدث الدراسات والأبحاث الجيولوجية الداعمة لجاهزية المستثمرين.

وعلى هامش المشاركة، عقد المهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، اجتماعاً تنسيقياً مع عيد الرشيدي، وكيل وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت، لتبادل الخبرات في مجالات الموارد الطبيعية والتعدين والصناعات المرتبطة بها، ومناقشة الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية.

وتجسد مشاركة الفجيرة في المنتدى نموذجاً متكاملاً لتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يفتح آفاقاً أوسع للتوسع الصناعي، ويعزز مكانة الإمارة ضمن خارطة الصناعة والاستثمار في دولة الإمارات.