مصنع ماسك الخيالي للرقائق.. 119 مليار دولار تعيد تشكيل الذكاء الاصطناعي





كشف تقرير حديث أن مشروع مصنع الرقائق العملاق الذي يقوده رجل الأعمال إيلون ماسك في ولاية تكساس قد تصل تكلفته إلى نحو 119 مليار دولار عند اكتماله، ليصبح واحدا من أضخم المشاريع الصناعية في تاريخ الولايات المتحدة، وربما العالم، في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

المشروع المعروف باسم "Terafab" يهدف إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل لتصميم وتصنيع وتغليف الرقائق المتقدمة داخل موقع واحد، بدل الاعتماد على سلاسل توريد خارجية معقدة. ووفق التقارير، سيتم تطوير المشروع بالتعاون بين عدة شركات تابعة لماسك، أبرزها Tesla وSpaceX وxAI، بهدف دعم السيارات الذاتية القيادة، الروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

مميزات المشروع

يمثل هذا المشروع أحد أكثر المبادرات الطموحة في صناعة أشباه الموصلات، حيث يتميز بقدرته على دمج سلسلة الإنتاج الكاملة داخل موقع واحد، بدءًا من تصميم الشرائح الإلكترونية وصولًا إلى تصنيعها وتغليفها النهائي. هذا التكامل يساهم في تقليل الاعتماد على الشركات العالمية الكبرى مثل TSMC وSamsung Electronics، مما يمنح الجهة المنفذة تحكما أكبر في الإمدادات ويقلل من مخاطر تعطّل سلاسل التوريد العالمية.

كما يعتمد المشروع على أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك احتمالية التعاون مع Intel في تطوير عقد تصنيع متقدمة مخصصة للذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز قدرته على إنتاج رقائق عالية الأداء تناسب التطبيقات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة. إضافة إلى ذلك، يتميز المشروع بامتلاكه خطوط إنتاج ضخمة قادرة على تلبية الطلب المتزايد عالميا على أشباه الموصلات.

ومن أبرز نقاط القوة أيضا دمج البحث والتطوير داخل نفس المجمع الصناعي، حيث يتيح هذا النموذج تسريع الابتكار بشكل كبير عبر تقليل الوقت بين تطوير التقنية وتجربتها وتصنيعها. هذا القرب بين مراكز البحث وخطوط الإنتاج يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف التشغيلية.

وتكمن أهمية المشروع في كونه خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقلال التكنولوجي، وزيادة القدرة التنافسية، ودعم مستقبل الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة عالمياً.

ماذا قال ماسك؟

بحسب منشوراته على منصة X وتصريحاته في مكالمات أرباح شركاته، يرى إيلون ماسك أن المشروع ضروري لتأمين مستقبل شركاته ضد الأزمات الجيوسياسية ونقص الرقائق عالميا. كما أشار إلى أن الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي أصبح يفوق القدرة الإنتاجية الحالية، مما يجعل إنشاء مصنع داخلي خطوة استراتيجية طويلة المدى.

ويرى ماسك أن دمج قدرات SpaceX وTesla وxAI في منظومة تصنيع واحدة قد يمنح شركاته تفوقًا تقنيًا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

ما هي الرقائق؟

صناعة الرقائق (أو أشباه الموصلات) هي الأساس الذي تقوم عليه كل الأجهزة الإلكترونية الحديثة. الرقاقة هي قطعة سيليكون صغيرة جدا تحتوي على مليارات الترانزستورات، وهي التي تنفذ العمليات الحسابية وتشغّل الهواتف، الحواسيب، السيارات الذكية، وكل الأنظمة الرقمية تقريبا.

علاقة الرقائق بالذكاء الاصطناعي وثيقة جدا، لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على عمليات حسابية ضخمة ومتكررة، مثل تحليل البيانات، التعلم من المعلومات، والتعرف على الصور والصوت. هذه العمليات تحتاج إلى معالجات قوية وسريعة جدا، مثل وحدات معالجة الرسوميات (GPU) والرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

كلما كانت الرقائق أكثر تطورا، أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي أسرع وأذكى وأكثر دقة. لذلك تتنافس الشركات الكبرى مثل NVIDIA وIntel وTSMC على تطوير رقائق أصغر وأقوى وأكثر كفاءة.

ولهذا السبب أصبحت صناعة الرقائق اليوم من أهم وأخطر الصناعات في العالم، لأنها تتحكم مباشرة في تطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.