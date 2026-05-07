9690 موظفاً جديداً في "مجموعة الإمارات" خلال السنة المالية الماضية

عززت مجموعة الإمارات أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال السنة المالية الماضية لدعم توسّع عملياتها، ما أسهم في ارتفاع إجمالي عدد العاملين بنسبة 8% ليصل إلى 130919 موظفاً، بزيادة تجاوزت 9,690 موظفاً خلال عام مالي واحد. ويأتي ذلك في ظل مواصلة طيران الإمارات ودناتا تنفيذ برامج توظيف عالمية تدعم خطط التوسع وتعزّز الجاهزية للمرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، تجاوز عدد الكوادر الوطنية الإماراتية ضمن المجموعة حاجز 4 آلاف موظف، في انعكاس واضح لنجاح البرامج التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتنميتها والاحتفاظ بها.