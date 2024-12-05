صندوق دايمون آسيا يختار دبي مركزاً إقليمياً في الشرق الأوسط

قالت دايمون آسيا كابيتال، وهي شركة لإدارة صناديق تحوط في سنغافورة، إنها افتتحت أول مكتب لها في الشرق الأوسط في دبي للاستفادة من اختلاف التوقيت فيها واستقطاب المزيد من المواهب الاستثمارية في المنطقة.

وذكرت الشركة أن مكتب دبي، الذي افتتحه صندوق التحوط الذي يدير أصولاً تصل قيمتها لنحو ثلاثة مليارات دولار في نوفمبر، هو التاسع للصندوق على مستوى العالم، وانطلق بعد حصوله على ترخيص الفئة 3 سي من سلطة دبي للخدمات المالية.

وأطلقت مجموعة من شركات صناديق التحوط العملاقة الأخرى منها بالياسني لإدارة الأصول وإكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت فضلاً عن عدد متزايد من مديري الصناديق الآسيويين عمليات وعينوا فرقاً في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية، للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والبيئة الصديقة للأعمال.

وقال كينيث كان نائب الرئيس التنفيذي لشركة دايمون آسيا لرويترز في مقابلة هاتفية من دبي هذا الأسبوع «السبب الرئيسي لاختيارنا إنشاء مكتب في دبي هو أنها الموقع المختار لمعظم المحترفين في مجال الاستثمار في المنطقة».

وأضاف أن دبي لديها مجموعة واسعة من المواهب مع توسع الصناديق الكبيرة هناك، مما يجذب المتخصصين في الاستثمار من بريطانيا وأوروبا. وأضاف أن مديري المحافظ يجدون أن التواجد في الإمارات هو الخيار الأمثل.

وتابع قائلاً: «المنطقة الزمنية مواتية أكثر إذ يمكنهم التداول في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية خلال ساعات العمل العادية».

ويقدر مركز دبي المالي العالمي أن 40 صندوق تحوط بمستويات استثمار في أصول بالمليارات وتدير أكثر من 720 مليار دولار أنشأت مكاتب في المركز بحلول شهر مايو.