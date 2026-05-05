زخم السوق العقاري في دبي يتواصل رغم التوترات الإقليمية

أكد السوق العقاري في دبي قوته ومتانته في مواجهة التوترات الإقليمية وتواصلت حالة الزخم، حيث اصطفت الطوابير أمس مع إطلاق مشروع تلال بن غاطي.

وساعد إطلاق المشروع الجديد أمس، في دعم زخم السوق العقاري في الإمارة عبر توفير خيارات جديدة مميزة أمام المستثمرين، حيث عادت الطوابير مجدداً مع توافد آلاف المستثمرين والوسطاء العقاريين منذ ساعات الصباح إلى صالة «كوكا كولا أرينا» للمشاركة في حفل الإطلاق، في مشهد يعكس استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية النوعية في الإمارة.

منازل التاون هاوس

ويُعد المشروع أول دخول لشركة «بن غاطي» إلى قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس، في خطوة توسعية تعكس تطور استراتيجية الشركة التي ركزت سابقاً على تطوير الشقق السكنية، ما يفتح أمامها آفاقاً جديدة في سوق العقارات السكنية المتكاملة.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر الوحدات في مشروع «تلال بن غاطي» من نحو 2.6 مليون درهم، فيما يقع المشروع في منطقة الروية الأولى بين مدينة دبي الأكاديمية وشارع الإمارات، ما يمنحه موقعاً استراتيجياً يواكب التوسع العمراني في الإمارة.

ويأتي الإطلاق في وقت يواصل فيه السوق العقاري في دبي تسجيل أداء قوي، مدعوماً بثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتزايد الطلب على المنتجات السكنية، لا سيما الفلل والمشاريع ذات الطابع المتكامل، في ظل استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى الإمارة.