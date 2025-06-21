قانون جديد يهدد حلم إيلون ماسك.. الروبوتاكسي في مهب العاصفة

طالب سبعة من أعضاء الهيئة التشريعية في ولاية تكساس، ينتمون للحزب الديمقراطي، شركة تسلا بتأجيل الإطلاق التجريبي لأسطول سيارات الأجرة الذاتية القيادة "الروبوتاكسي"، والمقرر هذا الأسبوع في مدينة أوستن، وذلك حتى دخول قانون تنظيمي جديد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجّهها المشرعون إلى إدارة الشركة، أعربوا فيها عن مخاوفهم بشأن سلامة المركبات، مطالبين بتأجيل بدء التشغيل التجريبي حتى تطبيق القانون الجديد الذي يفرض إجراءات رقابية صارمة على السيارات ذاتية القيادة، وفقا لـ The Independent.

ويشترط القانون الجديد، الذي أُقر في وقت سابق من هذا العام، حصول الشركات على موافقة مسبقة من إدارة المركبات في الولاية، وإثبات أن أنظمة القيادة الذاتية لا تشكل خطرا كبيرا في حال حدوث أعطال تقنية، كما يلزم الشركات بتقديم خطط واضحة لكيفية تعامل فرق الطوارئ مع الحوادث المحتملة.

ووفقا للجدول المعلن، تعتزم تسلا البدء بتشغيل نحو 12 مركبة روبوتاكسي لنقل ركاب مقابل أجر داخل نطاق محدود في أوستن يوم غد الأحد، ما أثار اعتراض المشرعين الديمقراطيين الذين أكدوا في رسالتهم أن "تأجيل الإطلاق يصب في مصلحة السلامة العامة وبناء ثقة الجمهور في عمليات تسلا".

ورغم مطالبات الديمقراطيين، تبقى فرص استجابة الشركة محدودة، في ظل الدعم الواسع الذي تحظى به تسلا من أغلبية الجمهوريين في الولاية، بمن فيهم الحاكم غريغ أبوت، الذين يرون في استثمارات إيلون ماسك – من مصنع تسلا في أوستن إلى منشآت سبيس إكس – دفعة قوية للاقتصاد المحلي.

تسلا، التي تتخذ من أوستن مقرا رئيسيا لها، لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن طلب التأجيل.

ويمثل مشروع "الروبوتاكسي" أولوية استراتيجية بالنسبة لإيلون ماسك، الذي يراهن على نجاحه لتعزيز موقع تسلا في سوق النقل الذكي، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسهم الشركة تقلبات حادة، بعد انخفاضها بنسبة 20% منذ بداية العام، وسط مخاوف تتعلق بمستقبل المشروع والجدل المحيط بتصريحات ماسك السياسية، لا سيما في أوروبا.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه تسلا لتكون الأولى في هذا المجال، تواصل شركة "وايمو" التابعة لغوغل تشغيل سياراتها الذاتية القيادة في أوستن ومدن أمريكية أخرى، معلنة مؤخرا أنها تجاوزت حاجز 10 ملايين رحلة مدفوعة.