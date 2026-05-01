نيكاي يرتفع بدعم من قطاع التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الجمعة مدعوما بمجموعة صغيرة من ‌أسهم ​شركات التكنولوجيا من بينها طوكيو إلكترون، إلا أن المكاسب جاءت محدودة في ظل تأثير ارتفاع الين سلبا على شركات التصدير.

وصعد المؤشر نيكاي 0.36 بالمئة إلى 59496.50 ⁠بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 3710.82 نقطة.

وقفز المؤشر نيكاي 16 ‌بالمئة في أبريل وسجل أكبر مكاسبه الشهرية منذ أكتوبر. وصعد المؤشر ‌توبكس 6.6 بالمئة خلال الشهر.

وخلال تداولات اليوم ‌الجمعة، قفز سهم شركة طوكيو إلكترون ‌7.9 بالمئة ليصبح أكبر ‌داعم للمؤشر نيكاي بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات ​تصنيع الرقائق ‌عن ارتفاع ​صافي أرباحها بواقع 36 ⁠بالمئة خلال الأشهر الستة حتى سبتمبر.

وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك 2.85 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات ​صناعة ⁠السيارات، ⁠إذ انخفض سهم تويوتا موتور وسهم هوندا موتور 0.83 بالمئة و0.49 بالمئة على التوالي.

وتدخلت ⁠اليابان لدعم الين مقابل الدولار أمس الخميس، في أول إجراء رسمي تتخذه بشأن العملة منذ ما يقرب من عامين، وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز، مما أدى ‌إلى ارتفاع الين بنسبة وصلت لثلاثة بالمئة.

وعادة ما تتسبب قوة ​الين في إلحاق أضرار بالشركات التي تركز على التصدير لأنها تقلل قيمة الأرباح التي يتم تحقيقها في الخارج عند تحويلها لليابان ​واحتسابها بالين.