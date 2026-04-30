الفجيرة تستعرض منظومتها الصناعية والاستثمارية المتكاملة في «اصنع في الإمارات»

تشارك إمارة الفجيرة في الدورة الخامسة من منتدى «اصنع في الإمارات»، من خلال منصة موحدة، تمثل خمس جهات حكومية ومحلية، هي بلدية الفجيرة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وذلك في إطار رؤية تكاملية تهدف إلى إبراز المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها الإمارة، وتعزيز حضورها مركزاً واعداً للاستثمار التعديني والصناعات المرتبطة به.

وتستعرض دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة خريطة صناعية تفاعلية، تُعد منصة متكاملة للبيانات الصناعية والاقتصادية في الإمارة، بما يسهم في دعم المستثمرين وصنّاع القرار، إلى جانب عرض مجموعة من العينات لمنتجات صُنعت في الفجيرة، في إطار دعم الصناعات الوطنية، وإبراز القدرات الإنتاجية القائمة.

كما تعرض الدائرة مجموعة من منتجات الشركات الوطنية، من بينها شركة باور بلاس كابل العربية، وماي هوم للكرافانات، وشركات متخصصة في إنتاج الدواجن والصناعات الغذائية، إضافة إلى بنك الفجيرة الوطني، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية والاقتصادية في الإمارة، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية.

وتسلط مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، الضوء على فرص الاستثمار التعديني المتاحة في الإمارة، إلى جانب عرض عينات صخرية وموارد طبيعية تعدينـية تزخر بها الفجيرة، إضافة إلى إبراز نجاح الإمارة في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع صناعية كبرى، ذات إنتاجية وتنافسية عالية على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، تقدم هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة عرضاً متكاملاً لخدماتها وحلولها الاستثمارية، مستعرضة منظومتها التي تهدف إلى توفير بيئة أعمال محفزة، تدعم نمو الشركات، وتواكب متطلبات المستثمرين، إلى جانب التسهيلات التنافسية التي تعزز جاذبية الإمارة للاستثمار الإقليمي والدولي.

كما تشارك بلدية الفجيرة عبر منصة «رخصتي» الرقمية، التي تُعد أداة ذكية لتسهيل الإجراءات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، إلى جانب توقيع اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، فضلاً عن عرض منتجات لعدد من الشركات الوطنية.

وتجسد هذه المشاركة رؤية الفجيرة في تعزيز تكامل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم مكانتها مركزاً صناعياً واستثمارياً واعداً على المستويين الإقليمي والدولي.