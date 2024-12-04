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أعمال

الإمارات.. 4.4 تريليونات درهم الأصول المصرفية أغسطس الماضي

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سامح الليثي

قاربت أصول بنوك الإمارات متضمنة شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليونات درهم نهاية شهر أغسطس الماضي مرتفعة بنسبة 0.7% عن إجماليها في شهر يوليو .

وأبان تقرير التطورات النقدية الصادر اليوم عن المركزي ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% % ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.736 في يوليو لما يتجاوز 2.740 تريليون في أغسطس وذلك بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.8% رغم تراجع ودائع غير المقيمين.

واستند نمو ودائع المقيمين إلى زيادة ودائع الحكومة بنسبة 2.6% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.2% .

في المقابل ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.5% إلى 2.113 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الإئتمان الأجنبي بنسبة 0.8% و المحلي بنسبة 0.5 % مع استناد المحلي إلى الزيادة في ائتمان القطاع الخاص بشكل أساسي بنسبة 0.8% % متجاوزا الانخفاضات التي حدثت في ائتمان كل من القطاع العام بنسبة 0.3% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3%.

فيما أظهر التقرير توسع القاعدة النقدية بنسبة 2.3% إلى 735مليار في أغسطس مدفوعة بزيادة العملات المصدرة بنسبة 0.6% و الحساب الاحتياطي بنسبة 6.2% والاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.1% متجاوزين الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 10.2% .