خروج الإمارات من «أوبك» و«أوبك+» يقلص مكاسب النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، ​الثلاثاء، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، في ظل استمرار تعثر الجهود ‌الرامية إلى إنهاء ​الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط للأسواق، لكن إعلان الإمارات انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) قلص المكاسب.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 3.37 دولارات، أو 3.1 %، إلى 111.60 دولاراً للبرميل، بعد أن زادت 2.8 % في الجلسة السابقة، وسجلت أعلى مستوى عند التسوية ⁠منذ السابع من أبريل، وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 3.72 دولارات، أو 3.7 %، إلى 100.09 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.1 % في الجلسة السابقة، وتجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 100 دولار للبرميل ‌لأول مرة منذ 13 أبريل اليوم.

وقال خورخي ليون، المحلل في ريستاد إنرجي: «تجاوز سعر النفط 110 دولارات للبرميل يعكس سوقاً تعيد تقييم المخاطر الجيوسياسية بسرعة».

وأضاف: «مع تعثر محادثات السلام وعدم وجود مسار واضح لإعادة فتح مضيق هرمز يأخذ المتعاملون ​في الحسبان احتمال ⁠استمرار انقطاع شريان حيوي للإمدادات ⁠العالمية».

وأضاف «حتى في أفضل الاحتمالات من المرجح أن يكون أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران محدوداً وجزئياً، ما يترك قضية المضيق دون حل، وهو ما يعني استمرار مخاطر ارتفاع الأسعار».

وانهارت جولة مفاوضات سابقة ⁠بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق، وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، إذ اضطرت 6 ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها، بسبب السيطرة الأمريكية، لكن هناك حركة ملاحة ضعيفة.

وقال المحلل تاماس فارجا من شركة (بي.في.إم)، إن خسارة حوالي 10 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات عبر مضيق هرمز ستظل أكبر من انخفاض الاستهلاك، مع تزايد الضغوط التضخمية، وتراجع الطلب، ما يؤدي إلى تزايد اختلال توازن ​سوق النفط.