«إنفيديا»: الطاقة تعزز ريادة الإمارات مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي

أكد مارك هاميلتون، نائب الرئيس لهندسة حلول البرمجيات في شركة إنفيديا، أن استراتيجية دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي السيادي تشكل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني من التبعية التكنولوجية العالمية، وفي الوقت نفسه لتعظيم القيمة المضافة محلياً.

مارك هاميلتون

وأشار هاميلتون في تصريحات لـ«البيان» إلى أن اقتصاديات الطاقة باتت اليوم عنصراً لا يتجزأ من اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك الإمارات ميزة تنافسية كبيرة بفضل انخفاض تكلفة الكهرباء ووفرة الطاقة المتجددة.

وتتيح القدرة على الوصول إلى أقل أسعار للطاقة المتجددة عالمياً تقديم كهرباء أرخص بنحو 50% مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، ما يمنح المنطقة ميزة جوهرية في تشغيل أحمال الحوسبة الكثيفة.

وأضاف هاميلتون إن أكثر من 80% من أحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من المتوقع أن تتم في مواقع توفر طاقة منخفضة التكلفة بحلول عام 2030، ما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، قادر على تصدير المعرفة والخدمات الذكية على نطاق واسع. حول التوجه نحو إنشاء «مصانع الذكاء الاصطناعي»، قال هاميلتون إنها مرافق متخصصة لتحويل الحوسبة إلى ذكاء حقيقي، وليست مجرد مراكز بيانات تقليدية. وتعمل هذه المصانع على دمج أنظمة NVIDIA DGX وشبكات Spectrum للطاقة، لتشغيل وحدات معالجة الرسومات على نطاق ميغاواط.

كما يمثل اعتماد شركة Aleria على أنظمة NVIDIA GB300 مثالاً حياً، حيث تنتج مجموعات الحوسبة السيادية نماذج أساسية، توائم رقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي.

وأضاف هاميلتون إن مصانع الذكاء الاصطناعي تتعامل مع الحوسبة كبنية تحتية وطنية شبيهة بالموانئ أو شبكات الطاقة، وهو تحول أساسي يجعل إنتاج الذكاء عنصراً حاسماً في التنافسية الاقتصادية المستقبلية.

توقّع هاميلتون أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد انتقال الروبوتات الذكية من تجارب محدودة ومعزولة إلى «طبقة ذكاء اصطناعي فيزيائي» شاملة.

وسيتم تطبيق هذا الذكاء في القطاعات اللوجستية، الطيران، الرعاية الصحية، والبناء، حيث ستوفر الروبوتات قدرات متقدمة لإدارة العمليات بكفاءة ودقة.

وأشار هاميلتون إلى أن المختبر المشترك بين معهد الابتكار التكنولوجي وNVIDIA سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتسريع الابتكار المحلي، وبناء قدرات المهندسين الإماراتيين في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، ما يمكّن الإمارات من تحديد المعايير العالمية لنشر الروبوتات الذكية والذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

أكد هاميلتون أن الإمارات تحتل موقعاً ريادياً في الشرق الأوسط في الذكاء الاصطناعي، مدعومة باستثمارات إقليمية تتجاوز 100 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويعود ذلك إلى مزيج من المرونة التنظيمية، توفر الطاقة منخفضة التكلفة، الشراكات الاستراتيجية، وسرعة تبني التكنولوجيا الحديثة، مع معدلات اعتماد الذكاء الاصطناعي التي تصل إلى 97%، إضافة إلى برامج تدريبية شاملة بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات الوطنية.

واختتم هاميلتون مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي السيادي يهدف إلى ضمان القدرة الوطنية على إنتاج ذكاء متوافق مع أولويات الدولة الوطنية وقيمها المحلية، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في دمج الابتكار، البنية التحتية، واستراتيجيات السيادة التكنولوجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.