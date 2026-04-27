دبي.. بيع قطعة أرض بـ310 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري

سجلت إمارة دبي صباح الاثنين صفقة بيع أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة 310 ملايين درهم، في مؤشر جديد على الزخم المتصاعد الذي يشهده السوق العقاري، واستمرار الطلب القوي على الأراضي في المواقع الحيوية ذات العائد الاستثماري المرتفع.

وأظهرت البيانات أن مساحة الأرض تبلغ نحو 34392 قدماً مربعاً (ما يعادل 3195 متراً مربعاً)، ليصل سعر القدم المربعة إلى نحو 9013 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع حوالي 97022 درهماً، وهي مستويات تعكس جاذبية المنطقة ومكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في الإمارة.

واستهلت السوق العقارية في دبي تداولات بداية الأسبوع بنشاط لافت، حيث تجاوزت قيمة التصرفات خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين 3.72 مليارات درهم، توزعت بواقع 2.15 مليار درهم مبيعات، و525.6 مليون درهم رهونات، إلى جانب 1.04 مليار درهم إجمالي الهبات، في دلالة واضحة على استمرار السيولة المرتفعة وثقة المستثمرين في السوق.

وتأتي الصفقة في سياق نشاط ملحوظ يشهده القطاع العقاري في دبي، مدفوعاً بزيادة الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاقتصادية الجاذبة.