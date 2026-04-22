شراكة بين «فيستا إيكويتي» و«جوجل كلاود» لتسريع تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعتزم شركة «فيستا إيكويتي بارتنرز» إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع منصة «جوجل كلاود» التابعة لشركة «ألفابت»، بهدف تسريع نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر محفظتها الاستثمارية التي تضم أكثر من 90 شركة برمجيات.

وتركّز الشراكة على تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوكيلي، التي تتيح تصميم أنظمة قادرة على تنفيذ المهام واتخاذ القرارات بشكل شبه مستقل مع حد أدنى من التدخل البشري، ما يعزز كفاءة العمليات في شركات البرمجيات التابعة لفيستا.

وبموجب الاتفاق، ستتمكن شركات محفظة «فيستا» من الاستفادة من مجموعة متقدمة من أدوات «جوجل كلاود»، من بينها المساعد الذكي «جيميني»، ونظام الحوسبة الفائقة «إيه آي هايبركمبيوتر»، إضافة إلى منصة «جيميني إنتربرايز» المصممة لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه «فيستا إيكويتي» لتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في شركاتها، حيث بدأت بالفعل تطبيق هذه التقنيات في عدد من شركات البرمجيات التابعة لها، سعياً لرفع الإنتاجية وتسريع الابتكار.

ولم تكشف الشركة عن القيمة المالية للاتفاق، إلا أن الشراكة تعكس تصاعد التنافس بين كبرى شركات التكنولوجيا والاستثمار لتبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، خاصة في قطاع برمجيات المؤسسات.